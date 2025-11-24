Orbán Viktor az uniós csúcs után: "Az unokáinkat is el akarják adósítani"
Véget ért a uniós megbeszélés, amit Orbán Viktor összegzett.
Az uniós megbeszélés után Orbán Viktor elmondta, hogy Brüsszel folytatná a háborút, ám mivel nincs pénz, ezért közös hitelt vennének fel.
Erre nemet kell mondanunk. Mi nem akarjuk eladósítani az unokáinkat Ukrajna miatt.
