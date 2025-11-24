RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor az uniós csúcs után: "Az unokáinkat is el akarják adósítani"

Véget ért a uniós megbeszélés, amit Orbán Viktor összegzett.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.24. 14:37
Módosítva: 2025.11.24. 14:41
Az uniós megbeszélés után Orbán Viktor elmondta, hogy Brüsszel folytatná a háborút, ám mivel nincs pénz, ezért közös hitelt vennének fel. 

Erre nemet kell mondanunk. Mi nem akarjuk eladósítani az unokáinkat Ukrajna miatt.


 

 

