„A májam megmentette a kislányom életét - most egy reklámfilmben szerepel!” - állítja egy édesanya

A kislány életéért töretlenül küzdöttek az orvosok.

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2025.11.11. 13:00
betegség karácsony kórház kislány

Egy kétéves kislány, Ruby ritka anyagcsere-betegséggel, PMM2-CDG-vel született, és az idei Great Ormond Street Kórház (GOSH) jótékonysági karácsonyi kampányának egyik főszereplője. Szülei, Elle Daniel és Steve McCann elmondták, hogyan küzdöttek meg a reménytelenséggel, és hogyan adhat most új értelmet számukra a karácsony.

alt=A kétéves kislány ritka anyagcsere betegséggel született, amit nehezen éltek meg a szülei
A kétéves kislány ritka anyagcsere betegséggel született, amit nehezen éltek meg a szülei / Fotó: pexels.com (Illusztráció)

A kislány élete új értelmet hozott szüleinek

Ruby több mint 700 napot töltött kórházban élete első két évében. Betegsége a máját és veséit is érinti, emiatt gyakran volt életveszélyben.

Amikor megláttam a reklámot, sírva fakadtam – a GOSH mindent megtesz, hogy a beteg gyerekeknek is legyen igazi karácsonyi élményük. Többször voltunk percekre attól, hogy elveszítsük őt. Látni, ahogy most mosolyog a képernyőn, leírhatatlan érzés

- emlékszik vissza Elle, a 35 éves jógatanár és a férje, Steve, a 43 éves tanácsadó.

Ruby terhessége eleinte problémamentes volt, ám a későbbi ultrahangok növekedési eltéréseket mutattak. A kislány 42 hetesen született, 2,9 kilogrammal. Néhány héttel később kiderült, hogy szervei rendellenesen működnek, és a családot azonnal a londoni GOSH-ba szállították. Ott állapították meg a ritka PMM2-CDG betegséget, amely világszerte mindössze ezer embert érint - írja a Mirror.

A betegség miatt Ruby mája súlyosan károsodott, és 2025 áprilisában az orvosok közölték, hogy transzplantáció nélkül nem élheti túl. Édesanyja, Elle, azonnal felajánlotta a mája egy részét, ami szerencsére kompatibilis donornak bizonyult. A műtétet júniusban hajtották végre, és mindketten túlélték. Bár Ruby továbbra is oxigénre és szondás táplálásra szorul, állapota stabilizálódott. A család most abban reménykedik, hogy idén végre otthon tölthetik a karácsonyt

A GOSH karácsonyi kampánya nemcsak a kis Ruby történetét mutatja be, hanem arra is emlékeztet, ha egy gyermeknek a kórházban kell töltenie az ünnepet, a szeretet és az összetartás ott is otthont teremthet.

 A GOSH hivatalos karácsonyi kampány videója az alább tekinthető meg:

 

