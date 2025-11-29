„Egy kevéssé ismert betegség elviselhetetlen fájdalommal járt – muszáj volt túlélnem”

Egy nő, aki tíz évig szteroidos krémeket használt, majd később súlyos elvonási tüneteket tapasztalt, beszámolt „elviselhetetlen, véget nem érő kínjairól”, de azt mondja, hogy ez a megpróbáltatás megtanította arra, hogy szeresse önmagát.

A fiatal hölgynek korábban soha nem volt bőrproblémája Fotó: unsplash.com (Illusztráció!)

A 30 éves Lily Holden 2014-ben egy szabadtéri kalandtáborból hazatérve apró kiütéseket vett észre a nyakán, annak kezelésére szteroidos krémet írtak fel neki. A nő elmondta, hogy ezután „véletlenszerű kiütések” jelentek meg a nyakán, és 10 éven át szakaszosan szteroidos krémeket írtak fel neki. De idén januárban az arcán kör alakú kiütések jelentek meg.

Lily emiatt nagyon pánikba esett, és helyette immunszuppresszív krém használatát javasolták a számára, de amikor a tünetei „rosszabbak lettek”, miután abbahagyta a krém használatát, rájött, hogy valami komolyabb dologról van szó.

Miután a TikTokon felfedezte a helyi szteroidok elvonási tüneteit (TSW) – amelyet a krémek hosszú távú használatának extrém elvonási reakciójaként jelentkeznek, gyulladást, hámlást, viszketést és nedves bőrt okozva –, Lily rájött, hogy ki kell várnia, amíg elmúlik.

Abbahagyta az arcán gyógykrémek használatát, és idén júliustól októberig „forró és fájdalmas” gyulladással és „nyílt sebekkel” küzdött, ami ismételt fertőzésekhez vezetett az arcán. Lily elárulta, hogy további kezelések után bőre most már „teljesen rendben van”, és célja, hogy felhívja a figyelmet a TSW-re (szteroid megvonás), és ösztönözze az orvosi közösséget, hogy jobban ismerje fel ezt az állapotot.

Viccelődöm azzal, hogy az emberek sok pénzt fizetnének egy önszeretetért – én pedig ingyen kaptam meg a TSW-n keresztül. Most már szinte szerelmes vagyok magamba, tükörbe nézek, és szeretetet érzek magam és a testem iránt, amiért átvitt ezen az állapoton. Amikor elvesztettem a külsőmet, meg kellett tanulnom identitásomat anélkül kialakítani, és elég gyorsan el kellett fogadnom, hogy a bőröm nem határozza meg, ki vagyok

- mesélte a nő.

Lily azt mondta, hogy korábban soha nem voltak problémái a bőrével. Idén januárban azonban a hölgy arcán viszkető, körkörös kiütések jelentek meg, és periorális dermatitiszt diagnosztizáltak nála – egy gyakori bőrbetegséget, amely vörös, dudoros kiütéseket okozhat a száj körül. Lily bőre idén októberben kezdett regenerálódni, miután többféle terápiát kipróbált, beleértve a táplálékkiegészítők szedését és egy homeopata tanácsát. Az arcbőre mostanra teljesen rendbe jött - írja a Mirror.