Művészeti alkotások kerülnek kalapács alá, a bevételt rászorulók étkezésére fordítják

Minden nap találkozunk emberekkel, akiknek az asztalára nem jut meleg étel, pedig a legtöbben csak egy nehezebb időszakon mennek keresztül. Lehet, hogy tegnap még volt munkájuk, ma pedig már nincs. Lehet, hogy gyereket nevelnek egyedül, vagy idős korukra magukra maradtak. Az együttérzés akkor jó, ha nem puszta szó, hanem jut hozzá egy tál leves és egy szelet kenyér is. Ezt tartja szem előtt a Heti betevő, és az a sok művész is, akik évek óta részt vesznek a szervezet gyűjtésében.

Heti betevő ételosztás Fotó: Kállai Márton/Szabadföld

Jubileumi adománygyűjtést indít a Heti betevő

114 alkotásra lehet licitálni a civil szervezet idei online művészeti aukcióján, a bevételt rászorulókra költik. A 10. alkalommal megrendezésre kerülő eseményre idén 107 művész ajánlotta fel alkotásait: képeket, festményeket, dedikált könyveket. Az eseménnyel ablakot nyitnak egy hatalmas gyűjteményre, amelyek a licit napjától, november 8-tól láthatók majd a Heti betevő honlapján.

Heti betevő ételosztás, hideg élelem is jár a rászorulóknak Fotó: Kállai Márton/Szabadföld

Csuvár Erzsi évek óta adományoz akril technikával készült festményeket a Heti betevő aukcióira. A művész nagyon fontosnak tartja, hogy segíthessen nem csak a festményei által, hiszen szívesen elmegy az ételosztásokra is, és vannak saját pártfogoltjai is, akiket évek óta támogat. Velük is egy ilyen ételosztások találkozott évekkel ezelőtt.

Csuvár Erzsi egy kiállításon Fotó: Csuvár Erzsi

Megtiszteltetés, hogy ott lehetek a művészek közt, csodás érzés segíteni, és hatalmas felelősség is. Olyan emberi kapcsolat alakult ki a Heti betevő önkénteseivel, vezetőivel és általuk például ezzel a rászoruló családdal, akiket mentorálok, ami úgy érzem, hogy egy életre szól. Nagyon sokat kaptam mindenkitől

"Mint hal a vízben" Csuvár Erzsi aukcióra felajánlott képe Fotó: Csuvár Erzsi

A megnyitó a KULT7 Galériában lesz november 7-én pénteken 18.00 órakor, az online aukció november 8-án reggel 8-kor indul és egy héten át tart majd. A részletek a Heti betevő oldalán lesznek megtalálhatóak, és ugyanott érhetőek lesznek az alkotások is, amelyekre licitálni lehet. A Heti Betevő egy ismert civil szervezet Magyarországon, amely elsősorban hajléktalan és rászoruló emberek étkeztetésével foglalkozik. Önkéntesekből áll, és adományokból tartják fenn magukat. Több városban is működnek Budapesten kívül. Jelen vannak például Pécsen, Szegeden és Győrben is. Az általuk szervezett aukciók célja, hogy pénzt gyűjtsenek az ételosztások finanszírozására, ilyenkor művészek, ismert emberek, kézművesek, fotósok vagy magánszemélyek felajánlásokat tesznek melyekre a támogatók licitálhatnak. A Heti betevő honlapján elérhetők az ételosztások helyszínei és időpontja is, ahol nem csak meleg étellel, de jó szóval és emberséggel várják az odalátogató rászorultakat.

A tavalyi megnyitóról készült összefoglaló: