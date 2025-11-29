„Felállítottam egy kamerát, hogy felvegyem a lányom éjszakai rohamait. Aztán belépett a férjem...” - még a rendőrök is elsírták magukat attól, amit láttak

Megrendítő történetet mesélt el egy édesanya lánya, Ashley küzdelméről. Paula Vigil már lánya másfél éves korában tudta, hogy valami nincs rendben. Onnantól vizsgálatok sora következett.

Brian, Ashley és az édesanya, Paula

"Egy nagyméretű fiolát tartva a kezében a nővér odalépett a lányom, Ashley ágyához. – Több vért kell vennünk – mondta. Ez volt a hetedik alkalom aznap. Ashley csak hároméves volt, és minden alkalommal sírt. Én sem voltam sokkal jobban. – Ezúttal kimegyek – mondtam, és próbáltam összeszedni magam, miközben a kislányom az anyját hívta.

Mindössze 18 éves voltam, amikor Ashley megszületett. Az apja már nem volt itthon, és én sokáig egyedülálló anya voltam. A dolgok még nehezebbé váltak, amikor Ashley 18 hónapos lett, és másképp kezdett viselkedni. Abbahagyta a szemkontaktust, összekulcsolta a kezét, és előre-hátra ringatózott. Míg a vele egykorú gyerekek jártak és beszéltek, Ashley mindkét területen gyorsan romlott.

Persze több orvoshoz is elvittem, de egyikük sem tudta megállapítani, mi a baja, azon kívül, hogy valószínűleg valamilyen genetikai rendellenességről van szó. Szegényke ki-be járt a kórházba, piszkálták, szurkálták, mindenre kivizsgálták. Néha elkeseredett, de minden kórházi beavatkozás után rám mosolygott. Azonban már nem tudta kimondani, hogy „anya”, ami nagyon összetörte a szívem.

Végül, hatéves korában Ashley-t Rett-szindrómával diagnosztizálták, amely egy progresszív genetikai eredetű neurológiai állapot. »Fizikailag és mentálisan is mindig csecsemő marad, és valószínűleg meg sem éri a 11. születésnapját« – mondta az orvos. Teljesen le voltam sújtva, főleg amikor nem sokkal ezután teljesen megállt a növekedésében."

Néhány évvel később Ashley-nek már napi 18 rohama is volt. Rémisztő és felkavaró volt nézni, ahogy apró teste ilyen hevesen rángatózik. Minden kihívás ellenére Ashley ragyogott. Még mindig mosolygott és kuncogott, néha még alvás közben is. Végül találtak egy gyógyszert, ami segített a rohamokon, a lány gondozása azonban így is teljes munkaidős állás volt, hiszen éjjel-nappal vigyázni kellett rá.