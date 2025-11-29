„Felállítottam egy kamerát, hogy felvegyem a lányom éjszakai rohamait. Aztán belépett a férjem...” - még a rendőrök is elsírták magukat attól, amit láttak
Még a rendőrök is elsírták magukat attól a felvételtől, amit egy édesanya rögzített a lánya szobájában.
Megrendítő történetet mesélt el egy édesanya lánya, Ashley küzdelméről. Paula Vigil már lánya másfél éves korában tudta, hogy valami nincs rendben. Onnantól vizsgálatok sora következett.
"Egy nagyméretű fiolát tartva a kezében a nővér odalépett a lányom, Ashley ágyához. – Több vért kell vennünk – mondta. Ez volt a hetedik alkalom aznap. Ashley csak hároméves volt, és minden alkalommal sírt. Én sem voltam sokkal jobban. – Ezúttal kimegyek – mondtam, és próbáltam összeszedni magam, miközben a kislányom az anyját hívta.
Mindössze 18 éves voltam, amikor Ashley megszületett. Az apja már nem volt itthon, és én sokáig egyedülálló anya voltam. A dolgok még nehezebbé váltak, amikor Ashley 18 hónapos lett, és másképp kezdett viselkedni. Abbahagyta a szemkontaktust, összekulcsolta a kezét, és előre-hátra ringatózott. Míg a vele egykorú gyerekek jártak és beszéltek, Ashley mindkét területen gyorsan romlott.
Persze több orvoshoz is elvittem, de egyikük sem tudta megállapítani, mi a baja, azon kívül, hogy valószínűleg valamilyen genetikai rendellenességről van szó. Szegényke ki-be járt a kórházba, piszkálták, szurkálták, mindenre kivizsgálták. Néha elkeseredett, de minden kórházi beavatkozás után rám mosolygott. Azonban már nem tudta kimondani, hogy „anya”, ami nagyon összetörte a szívem.
Végül, hatéves korában Ashley-t Rett-szindrómával diagnosztizálták, amely egy progresszív genetikai eredetű neurológiai állapot. »Fizikailag és mentálisan is mindig csecsemő marad, és valószínűleg meg sem éri a 11. születésnapját« – mondta az orvos. Teljesen le voltam sújtva, főleg amikor nem sokkal ezután teljesen megállt a növekedésében."
Néhány évvel később Ashley-nek már napi 18 rohama is volt. Rémisztő és felkavaró volt nézni, ahogy apró teste ilyen hevesen rángatózik. Minden kihívás ellenére Ashley ragyogott. Még mindig mosolygott és kuncogott, néha még alvás közben is. Végül találtak egy gyógyszert, ami segített a rohamokon, a lány gondozása azonban így is teljes munkaidős állás volt, hiszen éjjel-nappal vigyázni kellett rá.
"2015-ben kaptam egy Facebook-üzenetet Brian Kenneth Urbantól. Együtt jártunk középiskolába, de meglepődtem, hogy hallottam felőle, mivel akkoriban nem igazán jöttünk ki jól egymással. Mégis meggyőzött, hogy már régóta nem találkoztunk, és ő maga is megváltozott. Amikor megkért, hogy menjek el kávézni, beleegyeztem. Látott Ashley-ről szóló bejegyzéseket a Facebook oldalamon, és azt mondta, lenyűgözi, milyen jól gondoskodom róla."
Végül randizni kezdtek és egymásba szerettek. Végül összeházasodtak Briannal.
"Brian volt a támaszom, amikor Ashley rohamai újra felerősödni kezdtek. Most már 30 éves volt – messze túlélte a prognózisát –, de én még mindig aggódtam. Visszavittem a neurológushoz, és azt javasolta, hogy próbáljunk meg filmre venni egy rohamot, hogy jobban átlássa, mi történik.
Szóval Brian segített felszerelni egy falra szerelt beltéri biztonsági kamerát Ashley ágyának mindkét oldalára. Néhány hétig rutinszerűen néztem vissza a felvételeket, várva, hogy rögzítsek egy rohamot. Aztán egy nap elvittem anyukámat megnézni egy színdarabot a születésnapja alkalmából, és Brian beleegyezett, hogy vigyáz Ashley-re este. Másnap reggel, egy séta után készítettem egy csésze teát, és leültem, hogy megnézzem Ashley éjszakai felvételeit.
Megnyitottam az alkalmazást, és visszagörgettem. Aztán megláttam valamit, amitől meghűlt a vér az ereimben. Majdnem térdre estem."
A kamera ugyanis rögzítette, ahogy Brian szexuálisan zaklatta Ashley-t, aki igyekezett összehúzni magát a férfi előtt, aki azt hazudta a családnak, hogy szereti őket. Az asszony azonnal értesítette a rendőrséget, akiknek megmutatta a felvételt is.
„Húsz év alatt ez a legrosszabb dolog, amit valaha láttam” – mondta az egyik rendőr könnyes szemmel.
Briant azonnal letartóztatták. Kiderült, hogy többször is babrált a kamerákkal, nyilvánvalóan azért, hogy ne derüljön ki, mit művel a szellemileg egy csecsemő szintjén lévő Ashley-vel. Az édesanya addig küzdött, míg aláírtak egy törvényt, hogy a fogyatékkal élő felnőtteket bántalmazók minimum 10 év börtönt kapjanak.
Sajnos, Brian ítéletét Ashley már nem élte meg.
