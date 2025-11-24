Most jött: Ellepte a víz a XIII. kerületet - Döbbenetes fotók!
A vízművek azonnal kiérkezett a helyszínre. Ellepte a víz a XIII. kerületet.
Hatalmas meglepetésre ébredtek a XIII. kerület lakói. A Pozsonyi-út-Ipoly utca környékét teljesen ellepte a víz. Az olvasónk küldött fényképek alapján hatalmas mennyiségről van szó. Ellepte a víz a XIII. kerületet. Várhatóan vízhiányra és közlekedési korlátozásokra lehet számítani!
Ellepte a víz a XIII. kerületet
A Fővárosi Vízművek azonnal kiérkezett a helyszínre. A vizet azonnal elzárták, azonban jelenleg is bugyog felfelé a csatornákból kiáramló víz. Vélhetően csőtörésről lehet szó, hiszen sem a Duna nem árad, se nem esett hatalmas mennyiségű csapadék az este folyamán.
A Fővárosi Vízművek hivatalos oldalán is bejelentette, hogy vízhiánnyal kapcsolatos hibát javítanak. A javítási munkálatok befejezési ideje várhatóan 13:20-ig tart.
A hálózati beavatkozások után érdemes a csaptelepek szűrőit levenni és átöblíteni, hogy akadálytalanul folyhasson át rajtuk a víz
– írták hivatalos közleményükben.
