Most jött: Ellepte a víz a XIII. kerületet - Döbbenetes fotók!

A vízművek azonnal kiérkezett a helyszínre. Ellepte a víz a XIII. kerületet.

Szerző: Bander Anita Csilla
Létrehozva: 2025.11.24. 07:50
Módosítva: 2025.11.24. 08:35
XIII. kerület XIII kerület áradás víz

Hatalmas meglepetésre ébredtek a XIII. kerület lakói. A Pozsonyi-út-Ipoly utca környékét teljesen ellepte a víz. Az olvasónk küldött fényképek alapján hatalmas mennyiségről van szó. Ellepte a víz a XIII. kerületet. Várhatóan vízhiányra és közlekedési korlátozásokra lehet számítani!

Ellepte a víz a XIII. kerületet
Ellepte a víz a XIII. kerületet Fotó: olvasói

Ellepte a víz a XIII. kerületet

A Fővárosi Vízművek azonnal kiérkezett a helyszínre. A vizet azonnal elzárták, azonban jelenleg is bugyog felfelé a csatornákból kiáramló víz. Vélhetően csőtörésről lehet szó, hiszen sem a Duna nem árad, se nem esett hatalmas mennyiségű csapadék az este folyamán.

A Fővárosi Vízművek hivatalos oldalán is bejelentette, hogy vízhiánnyal kapcsolatos hibát javítanak. A javítási munkálatok befejezési ideje várhatóan 13:20-ig tart.

A hálózati beavatkozások után érdemes a csaptelepek szűrőit levenni és átöblíteni, hogy akadálytalanul folyhasson át rajtuk a víz

– írták hivatalos közleményükben.

Ellepte a víz a XIII. kerületet Forrás: Olvasói
Ellepte a víz a XIII. kerületet Fotó: olvasói

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
