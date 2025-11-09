RETRO RÁDIÓ

Hihetetlen: Jakuzzi, sóbarlang, és még orvosi szoba is van az elhagyatott Balaton-parti hotelban – Képek

A poros padlóba már sokan hagytak emlékezetes írásokat.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.09. 11:30
Módosítva: 2025.11.09. 13:08
Urbex balatoni elhagyatott hely

Elhagyatottan áll az a 2000-es éveket idéző balatoni hotel, amelyben a luxus minden formája megtalálható – a mai napig. Az elhagyatott hotelről rengeteg sosem látott kép került elő.

emrég még gyermekek játszhattak az elhagyatott hotel recepcióján
Nemrég még gyermekek játszhattak az elhagyatott hotel recepcióján, ma már kong az ürességtől – Fotó: Facebook/Dragon Urbex – Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában

Az elhagyatott hotelban rengeteg érdekességet látni

Bár romos állapotban, de jakuzzi, sóbarlang, kinti és benti medencék, valamint egy teljes wellnessrészleg is rendelkezésre áll a ki tudja milyen régóta üresen álló szállodában.

Minden szobában nagy dobozos, képcsöves tv, az egyik helyiségben pedig az íróasztalon hatalmas halomban lerakott rádiók jelzik, hogy nagyjából melyik évtizedben állhatott meg itt az élet.  

A döbbenetes épületről a Dragon Urbex – Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában nevezetű Facebook-oldal tett közzé képeket.

Ha még több érdekes felfedezést akarsz tenni az elhagyatott hotelről, akkor ide kattintva meg tudod nézni a többi képet is:

 

Urbex jelentése:

Az urbex az urban exploration rövidítése, ami magyarul városfelfedezést jelent. Az urbex egy elterjedt szabadidős tevékenység, aminek már saját szubkultúrája van. A városfelfedezés lényege, hogy elhagyatott, lepukkant, romos vagy éppen működő, de elzárt, ember alkotta helyekre vagy tárgyakhoz jussunk el. Az urbexesek célpontjai lehetnek például elhagyatott városok, gyárak, kórházak, elmegyógyintézetek, börtönök, csatornahálózatok, alagutak, katakombák, ipari és katonai létesítmények, vagy éppen magára hagyott parasztházak, tanyák. Az urbexesek az íratlan szabályukhoz hűen nem árulják el, hogy pontosan hol található az a bizonyos épület, ahol jártak, nehogy vandálok jelenjenek meg és teljesen kifosszák, megrongálják a helyszínt. Egyébként egyre népszerűbbek az elhagyatott helyek Magyarországon. 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu