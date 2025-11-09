Hihetetlen: Jakuzzi, sóbarlang, és még orvosi szoba is van az elhagyatott Balaton-parti hotelban – Képek

Elhagyatottan áll az a 2000-es éveket idéző balatoni hotel, amelyben a luxus minden formája megtalálható – a mai napig. Az elhagyatott hotelről rengeteg sosem látott kép került elő.

Nemrég még gyermekek játszhattak az elhagyatott hotel recepcióján, ma már kong az ürességtől – Fotó: Facebook/Dragon Urbex – Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában

Az elhagyatott hotelban rengeteg érdekességet látni

Bár romos állapotban, de jakuzzi, sóbarlang, kinti és benti medencék, valamint egy teljes wellnessrészleg is rendelkezésre áll a ki tudja milyen régóta üresen álló szállodában.

Minden szobában nagy dobozos, képcsöves tv, az egyik helyiségben pedig az íróasztalon hatalmas halomban lerakott rádiók jelzik, hogy nagyjából melyik évtizedben állhatott meg itt az élet.

A döbbenetes épületről a Dragon Urbex – Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában nevezetű Facebook-oldal tett közzé képeket.

Ha még több érdekes felfedezést akarsz tenni az elhagyatott hotelről, akkor ide kattintva meg tudod nézni a többi képet is: