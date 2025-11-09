Hihetetlen: Jakuzzi, sóbarlang, és még orvosi szoba is van az elhagyatott Balaton-parti hotelban – Képek
A poros padlóba már sokan hagytak emlékezetes írásokat.
Elhagyatottan áll az a 2000-es éveket idéző balatoni hotel, amelyben a luxus minden formája megtalálható – a mai napig. Az elhagyatott hotelről rengeteg sosem látott kép került elő.
Az elhagyatott hotelban rengeteg érdekességet látni
Bár romos állapotban, de jakuzzi, sóbarlang, kinti és benti medencék, valamint egy teljes wellnessrészleg is rendelkezésre áll a ki tudja milyen régóta üresen álló szállodában.
Minden szobában nagy dobozos, képcsöves tv, az egyik helyiségben pedig az íróasztalon hatalmas halomban lerakott rádiók jelzik, hogy nagyjából melyik évtizedben állhatott meg itt az élet.
A döbbenetes épületről a Dragon Urbex – Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában nevezetű Facebook-oldal tett közzé képeket.
Ha még több érdekes felfedezést akarsz tenni az elhagyatott hotelről, akkor ide kattintva meg tudod nézni a többi képet is:
Urbex jelentése:
Az urbex az urban exploration rövidítése, ami magyarul városfelfedezést jelent. Az urbex egy elterjedt szabadidős tevékenység, aminek már saját szubkultúrája van. A városfelfedezés lényege, hogy elhagyatott, lepukkant, romos vagy éppen működő, de elzárt, ember alkotta helyekre vagy tárgyakhoz jussunk el. Az urbexesek célpontjai lehetnek például elhagyatott városok, gyárak, kórházak, elmegyógyintézetek, börtönök, csatornahálózatok, alagutak, katakombák, ipari és katonai létesítmények, vagy éppen magára hagyott parasztházak, tanyák. Az urbexesek az íratlan szabályukhoz hűen nem árulják el, hogy pontosan hol található az a bizonyos épület, ahol jártak, nehogy vandálok jelenjenek meg és teljesen kifosszák, megrongálják a helyszínt. Egyébként egyre népszerűbbek az elhagyatott helyek Magyarországon.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre