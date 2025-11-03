Kedden minden máshogy fog működni Budapesten, itt vannak a részletek
Kedden megemlékezést tartanak a nemzeti gyásznapon a Kossuth téren. Ennek okán forgalmi változás érint néhány villamos vonalat.
Forgalmi változás lesz Budapesten
Nem járnak a 2-es, a 2B és a 23-as villamosok kedd reggel a Kossuth Lajos tér és a Jászai Mari tér között - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) hétfőn az MTI-vel. A forgalomkorlátozás oka, hogy a nemzeti gyásznapon megemlékezést tartanak a Kossuth Lajos téren kedd reggel - írták. Ezért a 2-es, a 2B és a 23-as villamosok 6:30-tól 9 óráig nem érintik a Jászai Mari tér és az Országház, látogatóközpont megállókat, a Kossuth Lajos térnél pedig a Széchenyi rakparton lévő megállóban lehet felszállni a járművekre. A Kossuth Lajos tér és a Szent István körút között a 15-ös autóbusszal lehet utazni - áll a közleményben.
