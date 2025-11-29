Álló ováció köszöntötte Orbán Viktort: mindenki vele akart kezet fogni
Orbán Viktor Moszkva után Nyíregyházán: a Háborúellenes Gyűlésen mond beszédet.
Orbán Viktort hatalmas ováció fogadta, amikor megérkezett a Háborúellenes Gyűlés helyszínére. Mindenki a miniszterelnökkel szeretett volna fotózkodni és kezet fogni.
