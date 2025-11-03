"3 éves koráig szoptattam a gyerekemet és most 50 évesen is ezt fogom tenni"

Büszkén vállalja egy édesanya, hogy hároméves koráig szoptatta a lányát. Most 50 éves és az újszülött kisfiát is így tervezi nevelni.

3 éves gyereket szoptat az anya

"Szoptattam a lányomat vonaton, kávézókban, parkokban és divatbemutatókon. Amikor még egészen kicsi volt, az emberek általában elolvadtak, mosolyogtak és gügyögtek. De amikor már elég magas volt ahhoz, hogy felmásszon az ölembe, és egy teljes mondatban tejet kérjen? A légkör megváltozott.

Sőt, sokan megdöbbentőnek, sőt szégyenteljesnek tartották. Hároméves koráig szoptattam a lányomat, és hiába erősködtem, hogy nekem így könnyebb, neki pedig jobb, gyakran ítélkeztek és gúnyolódtak rajtam.

Egyszer egy szoptatásról készült fotóm vírusként terjedt az Instagramon, és özönlöttek a hozzászólások, főleg férfiaktól, akik viccelődve azt mondták, hogy nem tudják megmondani, hogy a baba hat vagy tizenhat éves. De voltak nők is, akik olyanokat mondtak, hogy ez borzalmasan zavaró" - kezdte az édesanya, Lisa Oxenham.

Felhozta az olyan világsztárok példáját, mint Kourtney Kardashian, aki szintén bevallotta, hogy kétéves kisfiát is szoptatja még és együtt is alszanak. Őt is olyan kritikák érték, hogy őrült és elmebeteg. Lisa szerint azonban ez csak az anyai elkötelezettséget mutatja.

"Kourtney-hoz hasonlóan én is „idősebb” anya voltam – és vagyok. 2016-ban, 40 évesen született a lányom, és idén év elején, 49 évesen született meg a második gyermekem, egy fiú. Számomra a kötődő szülőség soha nem érződött túlzásnak. Évekig szoptatni, együtt aludni a három hónapos gyermekemmel – mindez a legtermészetesebb, legpraktikusabb és legszeretetteljesebb dolognak tűnik, amit anyaként tehetek. Hihetetlen, hogy az embereket kellemetlenül érinti, hogy a mellnek más szerepe is van a szexualitáson kívül is! De már nem érdekel az emberek véleménye, csak az, hogy a lányom is igényli a szoptatást és szép és egészséges tőle."