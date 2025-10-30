Súlyos sárgaságjárvány terjed Csehországban

Csehországban egyre nagyobb a kereslet a hepatitisz A elleni védőoltás iránt, miközben a járvány tovább terjed. Az egészségügyi hatóságok szerint az idei év lehet az elmúlt közel fél évszázad legsúlyosabb sárgaságjárványa. Az Állami Egészségügyi Intézet adatai szerint az év eleje óta több mint 2200 ember fertőződött meg, és 27-en már életüket vesztették - közölte az Infostart.

A sárgaságjárványt szinte bárki elkaphatja

Fotó: Pexels

A legtöbb beteget Prágában regisztrálták. A rohamos gyorsasággal terjedő betegség ellen több helyen hiány alakult ki az oltóanyagból. Az orvosok szerint most ugyan közel 20 ezer új adag vakcina érkezett, mégis attól tartanak - nem sokáig lesz elég és újra hiány lesz.

A sárgaságjárvány lezajlása lehet tünetmentes is

A hepatitis A tünetei rendszerint:

láz,

rossz közérzet,

étvágytalanság,

sárgaság.

A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy aki teheti, minél előbb oltassa be magát - különösen azok, akik gyakran étkeznek közösségi helyeken vagy fertőzött területekre utaznak.