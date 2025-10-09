Rákosmente régi arca – falusi nyugalomtól a városi fejlődésig – galéria

Budapest XVII. kerülete, közismert nevén Rákosmente, a főváros keleti peremén, a Duna bal partján fekszik. A város legnagyobb területű kerülete 54,82 négyzetkilométeren terül el, és közel 90 ezer ember otthona, így Budapest hetedik legnépesebb kerülete. Rákosmente településrészei – Rákoskeresztúr, Rákoscsaba, Rákoshegy, Rákosliget és Rákoskert – egykor önálló falvak voltak, amelyeket 1950-ben csatoltak Budapesthez. Retró képeken a múlt varázsa!

Retró képeken a múlt! A felvételen Budapest XVII. kerülete látható. A Pesti út, középen a Ferihegyi út kereszteződése, mögötte jobbra a Fő tér (Rákoskeresztúr városközpont autóbusz-végállomás) 1972-ben Forrás: Fortepan/FŐMTERV

Rákosmente – Budapest retró kertvárosa

Rákosmente megőrizte kertvárosias jellegét: a családi házas övezetek, a zöldterületek és a csendes utcák teszik vonzóvá azok számára, akik a nagyvárosi élet kényelmét a természet közelségével szeretnék ötvözni.

A térség kulturális és közösségi élete napjainkban pezsgő: a Rákoskeresztúri Vigyázó Sándor Művelődési Központ és a Rákosmenti Közösségi Házak rendszeresen szerveznek programokat, fesztiválokat, és aktív civil szervezetek működnek a helyi közösségek támogatására. A kerület egyik nevezetessége a Rákos-patak, amely természetes zöldfolyosóként szeli át a városrészt, valamint a Podmaniczky-kastély Rákosligeten, amely történelmi hangulatával idézi a múltat.

Retró képeken idézzük meg a múlt század közepének békés és nyugodt pillanatait Rákoskeresztúr, Rákoscsaba és Rákosliget környékén. Az akkori utcák és épületek még megőrizték falusias, otthonos hangulatukat, amelyet ma már csak ritkán tapasztalhatunk meg.

Régi, retró képeken a térség igazi falusias hangulatát láthatjuk: misére igyekvő emberek, kockaköves terek, alacsony, tornácos házak sorakoznak az utcák mentén. Megjelennek a régi közlekedési eszközök is, amelyek a múlt hétköznapjait idézik. Később azonban a városiasodás jelei is megfigyelhetők: panelházak épültek, és a térségben folyamatosan fejlődött a közlekedési hálózat, amely mára modern közlekedési csomóponttá alakult.

Rákosmente ma Budapest egyik legdinamikusabban fejlődő kerülete, ahol a modern városi infrastruktúra és a kertvárosi életforma harmonikusan találkozik, megőrizve a régi rákosi települések hagyományait és közösségi szellemét.

Nézd meg a retró képeket és repülj vissza a múltba!