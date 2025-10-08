RETRO RÁDIÓ

Megrázó tragédia: kidőlt fa okozta a 12 éves lány halálát

Két órán át feküdt a fa alatt, ami végül összezúzta őt. Rádőlt egy fa a 12 éves lányra, nem élte túl a szerencsétlenséget.

Szerző: Metropol
2025.10.08.
Meghalt egy 12 éves lány, amikor rádőlt egy fa, amíg egy kötélhintán játszott. Brooke Wiggins éppen barátaival játszott, amikor a tragédia történt és az ág leszakadt.

Rádőlt egy fa, szörnyet halt a 12 éves lány

Ivor Collett helyettes halottkém szerint fontos volt kideríteni, mi történt, mert ez „olyan fa volt, amelyet bármelyik normális gyerek megnézve úgy gondolhatott, hogy játszani lehet rajta”.

Brooke 2024- november 9-én bekövetkezett halálának előzetes vizsgálata során kiderült, hogy a fa a Surrey Megyei Tanács tulajdonában van és nekik kellett volna fenntartaniuk. A földterület, azonban, ahol kidőlt a fa a a Sutton londoni önkormányzat tulajdonában állt. 

Az eset napján a mentőket a surrey-i Bansteadben, a Carshalton Road kereszteződésének közelében található Grove Place-re riasztották, miután Brooke beszorult a kidőlt fa alá. Két óráig tartott, mire a speciális felszerelésekkel ki tudták szabadítani. Az Egészségügyi és Biztonsági Végrehajtó Hatóság (HSE) vizsgálatot folytatott a Surrey Megyei Tanács faszakértőivel együtt. A lány súlyos sérüléseket szerzett, amikbe aztán belehalt.

Inor Collett szerint a fán már elkezdődnek a munkálatok, ki fogják vágni, hogy biztonságos legyen. ,,Brooke-nak tartozunk azzal, hogy megfelelően kivizsgáljuk az ügyet, és lehetővé tesszük, hogy teljes körű következtetéseket lehessen levonni” - idézi szavait a Mirror.

 

