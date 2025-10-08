Megrázó tragédia: kidőlt fa okozta a 12 éves lány halálát

Két órán át feküdt a fa alatt, ami végül összezúzta őt. Rádőlt egy fa a 12 éves lányra, nem élte túl a szerencsétlenséget.
Meghalt egy 12 éves lány, amikor rádőlt egy fa, amíg egy kötélhintán játszott. Brooke Wiggins éppen barátaival játszott, amikor a tragédia történt és az ág leszakadt.
Ivor Collett helyettes halottkém szerint fontos volt kideríteni, mi történt, mert ez „olyan fa volt, amelyet bármelyik normális gyerek megnézve úgy gondolhatott, hogy játszani lehet rajta”.
Brooke 2024- november 9-én bekövetkezett halálának előzetes vizsgálata során kiderült, hogy a fa a Surrey Megyei Tanács tulajdonában van és nekik kellett volna fenntartaniuk. A földterület, azonban, ahol kidőlt a fa a a Sutton londoni önkormányzat tulajdonában állt.
Az eset napján a mentőket a surrey-i Bansteadben, a Carshalton Road kereszteződésének közelében található Grove Place-re riasztották, miután Brooke beszorult a kidőlt fa alá. Két óráig tartott, mire a speciális felszerelésekkel ki tudták szabadítani. Az Egészségügyi és Biztonsági Végrehajtó Hatóság (HSE) vizsgálatot folytatott a Surrey Megyei Tanács faszakértőivel együtt. A lány súlyos sérüléseket szerzett, amikbe aztán belehalt.
Inor Collett szerint a fán már elkezdődnek a munkálatok, ki fogják vágni, hogy biztonságos legyen. ,,Brooke-nak tartozunk azzal, hogy megfelelően kivizsgáljuk az ügyet, és lehetővé tesszük, hogy teljes körű következtetéseket lehessen levonni” - idézi szavait a Mirror.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.