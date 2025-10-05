RETRO RÁDIÓ

Radics Béla: „Kulturális és gasztronómiai komplexum”? Tömegkocsma!

Hogy lehet arcátlanul „fejlesztésként” eladni azt, ami valójában egy újabb bulinegyedes ivó?

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.05. 13:45
Módosítva: 2025.10.05. 13:55
Niedermüller Péter Radics Béla Idősek Világnap

Radics Béla Facebook-oldalán vonta kérdőre  Niedermüller Pétert, amiért kiárusít egy önkormányzati tulajdonú épületet, amely egykor idősek klubja volt. És mindezt az Idősek Világnapján!

Hogy van mersze elhallgattatni azokat, akik már csak a népszavazásban látják az egyetlen kiutat ebből a romlásból? És hogyan asszisztál ehhez Vitézy Dávid és a TISZA Párt? Mi áll a háttérben? Hogyan működik valójában a bulikartell, és milyen dokumentumok bizonyítják az önkormányzat és a kocsmalobbi összefonódását?  Sajtótájékoztató Benedek Zsolttal, a Fidesz–KDNP erzsébetvárosi frakcióvezetőjével.

- írta posztjában.

Mi ez a lobbi? És hogyan jutottunk idáig?

Úgy, hogy Niedermüller Péter kecskére bízta a káposztát: kiszervezte az éjféli záróra alóli felmentések jogát maguknak a bulibáróknak. Magyarul: a kocsmalobbi dönthet arról, hogy meddig tarthat nyitva a saját kocsmája. Ezt hívják kartellnak. Erre találtak ki egy egyesületet. Közös Erzsébetvárosért Egyesület! Ez volt az igazi alapja a bulikartellnek, az önkormányzat szentesítette a lobbisták önérdekét. Szembeköpve magát, saját korábbi ígéreteit és az itt élőket.

Na, de ki asszisztál mindehhez? Niedermüller Péter, a diszkópápa, aki 2019-ben még a bulinegyed „rendberakásával” kampányolt, mára pedig maga lett a kartell legnagyobb szponzora.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu