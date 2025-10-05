Radics Béla: „Kulturális és gasztronómiai komplexum”? Tömegkocsma!

Hogy lehet arcátlanul „fejlesztésként” eladni azt, ami valójában egy újabb bulinegyedes ivó?
Radics Béla Facebook-oldalán vonta kérdőre Niedermüller Pétert, amiért kiárusít egy önkormányzati tulajdonú épületet, amely egykor idősek klubja volt. És mindezt az Idősek Világnapján!
Hogy van mersze elhallgattatni azokat, akik már csak a népszavazásban látják az egyetlen kiutat ebből a romlásból? És hogyan asszisztál ehhez Vitézy Dávid és a TISZA Párt? Mi áll a háttérben? Hogyan működik valójában a bulikartell, és milyen dokumentumok bizonyítják az önkormányzat és a kocsmalobbi összefonódását? Sajtótájékoztató Benedek Zsolttal, a Fidesz–KDNP erzsébetvárosi frakcióvezetőjével.
- írta posztjában.
Mi ez a lobbi? És hogyan jutottunk idáig?
Úgy, hogy Niedermüller Péter kecskére bízta a káposztát: kiszervezte az éjféli záróra alóli felmentések jogát maguknak a bulibáróknak. Magyarul: a kocsmalobbi dönthet arról, hogy meddig tarthat nyitva a saját kocsmája. Ezt hívják kartellnak. Erre találtak ki egy egyesületet. Közös Erzsébetvárosért Egyesület! Ez volt az igazi alapja a bulikartellnek, az önkormányzat szentesítette a lobbisták önérdekét. Szembeköpve magát, saját korábbi ígéreteit és az itt élőket.
Na, de ki asszisztál mindehhez? Niedermüller Péter, a diszkópápa, aki 2019-ben még a bulinegyed „rendberakásával” kampányolt, mára pedig maga lett a kartell legnagyobb szponzora.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.