Radics Béla: „Kulturális és gasztronómiai komplexum”? Tömegkocsma!

Mi ez a lobbi? És hogyan jutottunk idáig?

Úgy, hogy Niedermüller Péter kecskére bízta a káposztát: kiszervezte az éjféli záróra alóli felmentések jogát maguknak a bulibáróknak. Magyarul: a kocsmalobbi dönthet arról, hogy meddig tarthat nyitva a saját kocsmája. Ezt hívják kartellnak. Erre találtak ki egy egyesületet. Közös Erzsébetvárosért Egyesület! Ez volt az igazi alapja a bulikartellnek, az önkormányzat szentesítette a lobbisták önérdekét. Szembeköpve magát, saját korábbi ígéreteit és az itt élőket.

Na, de ki asszisztál mindehhez? Niedermüller Péter, a diszkópápa, aki 2019-ben még a bulinegyed „rendberakásával” kampányolt, mára pedig maga lett a kartell legnagyobb szponzora.