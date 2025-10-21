Vér borította a pilótafülkét - ismeretlen objektum törte be a repülő szélvédőjét

Egy United Airlines-pilóta megsérült, miután egy ismeretlen tárgy 11 ezer méteres magasságban betörte a Boeing 737-es repülőgép szélvédőjét, és az üvegszilánkok elárasztották a pilótafülkét.

Megsérült egy pilóta, miután egy tárgy csapódott a pilótafűkébe Fotó: Ivan Shimko / Unsplash

Megsérült egy pilóta, miután egy rejtélyes tárgy betörte a pilótafülke szélvédőjét

A kapitány sérülése miatt a repülőgép kényszerleszállást hajtott végre. A megdöbbentő felvételeken látható ahogy a pilóta véres, zúzódásokkal borított karja tele van üvegszilánkokkal, miközben az üvegdarabok szanaszét hevernek a műszerfalon és a fülkében.

A rejtélyes objektum a United Airlines 1093-as járatát találta el, amely Denverből Los Angelesbe tartott. A vérző pilóta végül Salt Lake Cityben tette le a gépet. Az internetes találgatások szerint a becsapódást űrszemét vagy akár egy meteor is okozhatta. Az Amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) korábbi becslése szerint annak az esélye, hogy űrszemét komoly sérülést okozzon egy kereskedelmi járaton, egyenlő az egy a billióhoz aránnyal.

A szakértők ugyanakkor azt sem zárták ki, hogy a szélvédő elektromos meghibásodás miatt repedt meg, azonban az égési nyomok és a szétrepedt üveg inkább arra utal, hogy a gépet valami ténylegesen eltalálta. Bár madarak és jégdarabok is okozhatnak hasonló baleseteke, ezek rendszerint alacsonyabb magasságban következnek be.

Ebben az esetben azonban a Boeing 737 MAX 8 típust utazómagasságban érte a találat. A helyi hírek szerint a repülő még mindig Salt Lake Cityben vesztegel. Az utasokat végül hatórás késéssel egy Boeing 737 MAX 9 típusú gépre foglalták át, amellyel folytathatták útjukat Los Angelesbe - számolt be róla a The Sun.