Te is küzdesz a párásodással az ablakokon? Ezekkel a trükkökkel búcsút inthetsz a problémának

Ha valaha előfordult már, hogy reggel vízcseppeket találtál az ablakod belső oldalán, akkor valószínűleg párásodással van dolgod. Bár ártalmatlannak tűnhet az egész, hosszú távon nagy károkat okozhat, ugyanis akár penészedéshez is vezethet.

Rengeteg házi praktika van a párásodás megszüntetésére. (Képünk illusztráció) Fotó: unsplash

Közeledik a tél, ezzel együtt pedig a párásodás is megérkezett

A párakicsapódás gyakoribb a téli hónapokban, és fokozhatják olyan tevékenységek, mint a főzés, a zuhanyzás vagy bármilyen gőzképződés. A beltéri ruhaszárítás szintén hozzájárulhat, mivel a ruhákból felszabaduló vízpára nem tud eltávozni a helyiségből.

Ezt szem előtt tartva, Mrs. Hinch, a híres takarítási guru rajongói egyszerű, mégis hatékony trükköt osztottak meg az ablakokon megjelenő páralecsapódás megszüntetésére. Egy Facebook-felhasználó tette fel a nagy kérdést:

Van valakinek tippje a vízre, illetve a párkicsapódásra az ablakokon? Még a páramentesítő eszközök, a párátlanító és a nyitott ablakok mellett is sok víz gyűlik össze az üvegeken. Nem tudom nyitva hagyni a kislányom szobájának ablakát, mert még csak 2 éves, és így is folyton betegeskedik.

Kommentben rengeteg tipp érkezett, köztük néhány meglepő is.

Macskaalom tálkákban, vagy zoknikba, harisnyákba kötve, majd az ablakpárkányra helyezve segít megszüntetni a páralecsapódást.

- írta egy felhasználó.

Többen szintén ezt tanácsolták, kiegészítve azzal, hogy bár nem mutat jó a feltöltött zokni az ablakban, rengeteg nedvességet felszív. Más felhasználók alternatív módszereket is javasoltak a kondenzáció kezelésére, például mosogatószer és ablakporszívó használatát.

Száraz ronggyal és egy csepp mosogatószerrel áttörlöm az ablakokat, és lám, másnap reggelre nincs páralecsapódás. Először csak a nappali ablakainak felére kentem fel, és másnap azok teljesen tiszták voltak, a többin viszont vízcseppek voltak. Ezután az összeset megcsináltam. Nem tudom, mikor kell majd újra felkenni, de egyelőre szuperül működik.

- írta egy felhasználó.

Egy másik válaszadó az ablakporszívót ajánlotta, ami felszívja a vizet, és ha az alkalmazását követően nyitva hagyják pár percre az ablakot, a probléma meg is oldódik - írta a Mirror.