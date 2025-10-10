RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: a Tisza Párt tervei a '90-es évek megszorító csomagjait idézik

Ma reggel a Kossuth-rádióban adott interjút a miniszterelnök, ahol kifejtette a véleményét a Tisza azon terveiről, miszerint iskolákat és kórházakat zárnának be. Orbán Viktor elmondta, hogy a kormány hosszú évek óta az egészségügy megerősítésén dolgozik, erre pedig nem az a megoldás, hogy a Tisza kórházakat zárna be.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.10. 12:57
Módosítva: 2025.10.10. 13:02
Orbán Viktor interjú kossuth rádió Tisza Párt Bokros-csomag

Orbán Viktor péntek reggel adott interjút a Kossuth rádióban, amely során elmondta, miért veszélyesek a Tisza párt tervei, amelyek a kórházak és iskolák bezárásáról szólnak - írja a Ripost.

"orbán viktor"
Orbán Viktor élesen bírálta a Tisza párt terveit. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán / MTI 

Orbán Viktor: Bokros-csomag örököseiről beszélünk

A miniszterelnök kifejtette, hogy

 a Tisza párt terveiben sok a hasonlóság a Bokros-csomaggal, 

ugyanis az ellenzék mindig azt gondolta, hogy olyan nagy reformokra van szükség, amely során át kell alakítani a rendszert úgy, hogy kórházakat és iskolákat zárnak be. 

Az átalakítás mindig azt jelenti, hogy elkezdenek bezárni iskolát, kórházi osztályt, kórházat és így tovább.

- fogalmazott Orbán Viktor, majd hozzátette,  15 éve azért küzd, hogy minden magyar család gyerekei számára elérhető legyen a jó minőségű oktatás és karnyújtásnyi távolságra legyen jó minőségű egészségügyi ellátás. Ezért pedig a kórházakat és iskolákat nem bezárni kell, hanem erősíteni. Érti ezt, főként a megyei kórházakra. 

Most látom, hogy megyei kórházakat is vissza akarják metszeni, vagy be akarják zárni, mert hét nagy regionális centrumkórházról beszélnek. 

- tette hozzá, majd elmondta, hogy ez egy teljesen más rendszer lenne, mint az eddigi. Emellett a centrumkórházak, csak messzire vinnék az emberektől az ellátást, ami jócskán megnehezítené a betegséggel küzdő emberek mindennapjait. Ezért ezzel szemben 18 erős megyei kórházra van szükség, amit a kormány már több mint 10 éve épít. 


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu