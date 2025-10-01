Orbán Viktor: Magyarország nélkül nincs ukrán EU-csatlakozás

„Indulás Koppenhágába, az Európai Tanács ülésére. Zelenszkij elnök is jelen lesz” – írta Orbán Viktor miniszterelnök szerdán reggel a közösségi oldalán.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A magyar álláspont világos:

nem akarunk egy integrációba tartozni Ukrajnával.

nem akarjuk, hogy a háborút behozzák Európába.

nem akarjuk, hogy a magyarok pénzét kivigyék Ukrajnába- írta a magyar kormányfő a Facebookon.

Orbán Viktor a világháborús veszélyről



A miniszterelnök helyszíni villáminterjújában arra figyelmeztetett, hogy a jelenlegi feszült nemzetközi helyzetben „már egyetlen hiba is világháborút idézhet elő”. Orbán Viktor szerint ha egy komoly szereplő, például Magyarország hibát követne el, az esélyt teremthet egy világméretű konfliktus kirobbanására - mondta.



Ukrajnával kapcsolatban a kormányfő kiemelte, hogy a magyar álláspont több tekintetben is ellentétes másokéval, például abban a vonatkozásban, hogy adjunk több pénzt Ukrajnának, vagy hogy gyorsítsuk fel Ukrajna uniós csatlakozását, és ennek a következményeként pedig az, hogy ne vásároljunk olajat, illetve földgázt Oroszországtól.

Ezek mind ellentétesek Magyarország érdekeivel, és ezekre nekem nemet kell mondanom

– húzta alá Orbán Viktor.

Ezt hívják itt ketrecharcnak. Ráadásul itt minden irányból támadnak"

– hangsúlyozta.

Orbán Viktor szerint ez egy kemény, erős nap lesz, de „majd megküzdünk vele". Hozzátette: Minden bővítési folyamat azonos jogi rendben zajlott eddig, minden fejezet megnyitásához és lezárásához is kellett minden tagállam, ezen nem lehet változtatni. Orbán Viktor szerint Ukrajna nem tekinthető szuverén államnak. Úgy fogalmazott:

ha az Európai Unió ma délután megszüntetné az ország támogatását, Ukrajna megszűnne létezni. Ukrajnának ugyanis most nincs keleti határa, nem tudni, mennyien élnek benne, és nem képes önállóan megállni a lábán.

Arra a felvetésre, hogy az EU Magyarország megkerülésével is elkezdheti Ukrajna gyorsított EU-tagfelvételi folyamatát, Orbán Viktor kifejtette: szerinte a jogi trükközés, "az nem megy, bár látok erre vonatkozó nyilatkozatokat is". Minden bővítési folyamat azonos jogi rendben zajlott eddig, minden fejezet megnyitásához és lezárásához is kellett minden tagállam, ezen nem lehet változtatni. Hozzátette, hogy számít a "csöndes szövetségeseire" (Szlovákia, Franciaország) ez ügyben is.