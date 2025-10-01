Orbán Viktor: Magyarország nélkül nincs ukrán EU-csatlakozás

Kezdődik az európai állam- és kormányfők csúcstalálkozója Koppenhágában.
„Indulás Koppenhágába, az Európai Tanács ülésére. Zelenszkij elnök is jelen lesz” – írta Orbán Viktor miniszterelnök szerdán reggel a közösségi oldalán.
A magyar álláspont világos:
A miniszterelnök helyszíni villáminterjújában arra figyelmeztetett, hogy a jelenlegi feszült nemzetközi helyzetben „már egyetlen hiba is világháborút idézhet elő”. Orbán Viktor szerint ha egy komoly szereplő, például Magyarország hibát követne el, az esélyt teremthet egy világméretű konfliktus kirobbanására - mondta.
Ukrajnával kapcsolatban a kormányfő kiemelte, hogy a magyar álláspont több tekintetben is ellentétes másokéval, például abban a vonatkozásban, hogy adjunk több pénzt Ukrajnának, vagy hogy gyorsítsuk fel Ukrajna uniós csatlakozását, és ennek a következményeként pedig az, hogy ne vásároljunk olajat, illetve földgázt Oroszországtól.
Ezek mind ellentétesek Magyarország érdekeivel, és ezekre nekem nemet kell mondanom
– húzta alá Orbán Viktor.
Ezt hívják itt ketrecharcnak. Ráadásul itt minden irányból támadnak"
– hangsúlyozta.
Orbán Viktor szerint ez egy kemény, erős nap lesz, de „majd megküzdünk vele". Hozzátette: Minden bővítési folyamat azonos jogi rendben zajlott eddig, minden fejezet megnyitásához és lezárásához is kellett minden tagállam, ezen nem lehet változtatni. Orbán Viktor szerint Ukrajna nem tekinthető szuverén államnak. Úgy fogalmazott:
ha az Európai Unió ma délután megszüntetné az ország támogatását, Ukrajna megszűnne létezni. Ukrajnának ugyanis most nincs keleti határa, nem tudni, mennyien élnek benne, és nem képes önállóan megállni a lábán.
Arra a felvetésre, hogy az EU Magyarország megkerülésével is elkezdheti Ukrajna gyorsított EU-tagfelvételi folyamatát, Orbán Viktor kifejtette: szerinte a jogi trükközés, "az nem megy, bár látok erre vonatkozó nyilatkozatokat is". Minden bővítési folyamat azonos jogi rendben zajlott eddig, minden fejezet megnyitásához és lezárásához is kellett minden tagállam, ezen nem lehet változtatni. Hozzátette, hogy számít a "csöndes szövetségeseire" (Szlovákia, Franciaország) ez ügyben is.
Az Ulf Kristersson svéd kormányfővel fennálló konfliktusra kitérve Orbán Viktor jelezte, hogy Svédország több ügyben is Magyarország kárára avatkozott be az Európai Bíróságon. Emlékeztetett, hogy a svéd miniszterelnök a svéd kormány nevében négy vagy öt ügyben ellenünkre, tehát Magyarország ellenében avatkozott be az Európai Bíróság ellen zajló perekbe.
Magyarország nélkül nincs ukrán EU-csatlakozás”
– erősítette meg a kezdetektől hangoztatott álláspontot a kormányfő.
A miniszterelnök szerint épp ez a probléma.
Egyébként szeretjük a svédeket
- tette hozzá.
A moldovai választások kapcsán gratulált a győztes Maria Sandu újraválasztásához.
"Ez (Ukrajna és Moldávia) két különböző ország. Ráadásul Ukrajna (jelenleg) nem szuverén ország, hiszen nem tudjuk, hol a határ. (Ukrajna) keleti határát nem tudjuk hol van, nem tudjuk mennyien laknak, és ráadásul nem tudjuk megállni a saját lábát, tehát mi holnap reggel úgy döntenénk, vagy ma délután, hogy nem adunk több pénzt Ukrajnának, megszűnne, mint állam.
Ukrajna ügyét ezért nem lehet összekeverni semmi mással
– figyelmeztetett a magyar miniszterelnök, az Origo beszámolója szerint.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.