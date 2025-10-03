Rekord magasan Magyarország aranytartaléka

Minden korábbinál magasabb szintre emelkedett Magyarország aranytartaléka a Magyar Nemzeti Bank vásárlásainak köszönhetően. Regionális szinten Magyarország rendelkezik a legnagyobb aranykészletekkel. 2024 szeptemberére Magyarország aranytartaléka elérte a 110 tonnát, ami jócskán meghaladja a korábbi, 94,5 tonnás 2021-es csúcsot.

A régióban Magyarország aranytartaléka a legnagyobb (Fotó: freepik.com – Képünk illusztráció)

Magyarország aranytartaléka 110 tonnára nőtt

Így nőtt Magyarország aranytartaléka az elmúlt másfél évtizedben:

2018-van Magyarország aranytartaléka 3,1 tonnáról 31 tonnára nőtt.

2021-ben a Magyar Nemzeti Bank aranytartaléka 94,5 tonnára duzzadt.

2024 szeptemberében Magyarország aranytartaléka elérte a 110 tonnát.

Egy ország aranytartalékának jelentősége az értékállóságában rejlik: a pénzügyi rendszer stabilitásának őrzése mellett a befektetői bizalom erősítésében is kulcsszerepet játszik

– fogalmazott idén tavasszal, hivatalba lépésekor Varga Mihály, a jegybank új elnöke.

Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője azt mondja: a globális bizonytalanságtól kezdve a covid-világjárványon át a háborúkig számos ok áll a mögött, hogy Magyarország – számos más országához hasonlóan – drasztikusan növelte az aranykészletét.

A magyar aranytartalék nagyobb részét, 94,73 tonnát az MNB itthon őrzi, kisebb hányada, 15,5 tonna pedig a Bank of England értéktárában van elhelyezve, Londonban – írja az Origo.

A Magyar Nemzeti Bank Magyarország aranytartalékának növelése révén hazánkban az egy főre jutó aranytartalék 0,32 unciáról 0,37 unciára emelkedett, ezzel pedig a kelet-közép-európai régióban Magyarország rendelkezik főre vetítve a legmagasabb, világviszonylatban pedig a 12. legmagasabb aranytartalékkal.

Sosem látott szinten az arany árfolyama

2025 elején egy uncia arany 2700 dolláron állt, míg meghaladta elérte a történelmi csúcsnak számító 3800 dolláros szintet! Ez pedig azt jelenti, hogy a Magyar Nemzeti Bank a nemzeti aranytartalék növelésével nem csak a gazdasági bizonytalanságok ellen, de üzletileg is sikeres döntést hozott. Számszerűsítve a Magyar Nemzeti Bank aranyvásárlásai a 2000 milliárd forintnál is nagyobb hasznot hoztak a magyar költségvetésnek.