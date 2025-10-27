Lezuhant egy kisrepülőgép, borzalmas halált halt a 81 éves pilóta
Tűzoltók és mentők árasztották el a baleset helyszínét.
Borzalmas baleset rázott meg egy skót várost, miután egy idős pilóta kisrepülőgépe lezuhant és a földbe csapódott. A 81 éves pilóta eddig ismeretlen okból elvesztette a repülő feletti irányítást és lezuhant.
A kisrepülőgép a földbe csapódott
A repülő a skót város, Kinross közelében zuhant le. A hatósági szervek azonnal elárasztották a baleset helyszínét. Tűzoltók és mentők siettek a repülőhöz és megtalálták a 81 éves pilótát a repülő roncsai között.
Sajnos, a pilótát halottnak nyilvánították a baleset helyszínén. A zuhanásban senki más nem sérült meg, és az áldozat hozzátartozóit is értesítették. A skót rendőrség szóvivője elmondta, hogy az incidens kivizsgálását a Légibalesetek Nyomozó Osztálya fogja lefolytatni.
A mentőszolgálatok a helyszínre érkeztek és egy 81 éves férfit, a pilótát a helyszínen halottnak nyilvánították. Legközelebbi hozzátartozói tudnak az esetről. Senki más nem sérült meg. Értesítették a Légibaleset-vizsgáló Osztályt és a teljes körülmények tisztázása érdekében a vizsgálat folyamatban van.
A helyieket elszomorították a történtek. Az Egyesült Királyság parlamentjének tagjai, Pete Wishart és Jim Fairlie is együttérzésüket fejezik ki az elhunyt hozzátartozóik számára és köszönetet mondanak a gyorsan reagáló segítséget nyújtó alakulatoknak - írja a Mirror.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre