Gyászol a rendőrség: Elhunyt Kacziba Antal

A nyugalmazott dandártábornok 78 éves volt.

2025.10.29.
Létrehozva: 2025.10.29. 16:40
Kacziba Antal nyugalmazott dandártábornok 78 éves korában hunyt el. Halálhírét Szemán László János újságíró közölte a Facebookon, aki a családtól értesült a szomorú hírről. Felesége és két felnőtt gyermeke gyászolja az egykori dandártábornokot.

Gyászol a rendőrség: Elhunyt Kacziba Antal. Fotó: Pixabay

Kacziba Antal 1947. február 9-én született. Rendőri pályafutása 1968-ban indult Cegléden, ahol bűnügyi nyomozóként kezdte meg szolgálatát. A jogi és kriminalisztikai tanulmányokat követően 1975-től 1978-ig a Rendőrtiszti Főiskola Kriminalisztikai Tanszékén tanársegédként is dolgozott. Központi pályafutása 1978-tól az Országos Rendőr-főkapitánysághoz (ORFK) kötődött, ahol először a bűnügyi vizsgálati osztályon dolgozott alosztályvezetőként. A rendszerváltás környékén, 1989 és 1991 között, már az ORFK bűnmegelőzési osztályát vezette, hangsúlyt fektetve a prevenciós stratégiák tudományos megalapozására.

Pályafutása csúcsán, 1991-től 1996-ig az ORFK bűnügyi főigazgatói posztját töltötte be, ami a magyar bűnüldözés egyik legfontosabb irányító pozíciója volt.

Ezt követően, 1996 és 1998 között, a Belügyminisztérium rendészeti helyettes államtitkáraként tevékenykedett, ahol a rendészeti apparátus kormányzati szintű felügyeletét és irányítását segítette.

- foglalta össze életpályáját a Magyar Nemzet.

