Gyászol a rendőrség: Elhunyt Kacziba Antal
A nyugalmazott dandártábornok 78 éves volt.
Kacziba Antal nyugalmazott dandártábornok 78 éves korában hunyt el. Halálhírét Szemán László János újságíró közölte a Facebookon, aki a családtól értesült a szomorú hírről. Felesége és két felnőtt gyermeke gyászolja az egykori dandártábornokot.
Kacziba Antal 1947. február 9-én született. Rendőri pályafutása 1968-ban indult Cegléden, ahol bűnügyi nyomozóként kezdte meg szolgálatát. A jogi és kriminalisztikai tanulmányokat követően 1975-től 1978-ig a Rendőrtiszti Főiskola Kriminalisztikai Tanszékén tanársegédként is dolgozott. Központi pályafutása 1978-tól az Országos Rendőr-főkapitánysághoz (ORFK) kötődött, ahol először a bűnügyi vizsgálati osztályon dolgozott alosztályvezetőként. A rendszerváltás környékén, 1989 és 1991 között, már az ORFK bűnmegelőzési osztályát vezette, hangsúlyt fektetve a prevenciós stratégiák tudományos megalapozására.
Pályafutása csúcsán, 1991-től 1996-ig az ORFK bűnügyi főigazgatói posztját töltötte be, ami a magyar bűnüldözés egyik legfontosabb irányító pozíciója volt.
Ezt követően, 1996 és 1998 között, a Belügyminisztérium rendészeti helyettes államtitkáraként tevékenykedett, ahol a rendészeti apparátus kormányzati szintű felügyeletét és irányítását segítette.
- foglalta össze életpályáját a Magyar Nemzet.
