Lesújtó hír jött: elhunyt Jane Goodall

A világszerte ismert főemlőskutató 91 éves volt.

Szerző: KL
Létrehozva: 2025.10.01. 21:40
Kilencvenegy éves korában elhunyt Jane Goodall brit főemlőskutató és környezetvédő – közölte szerdán a nevét viselő intézet.

Lesújtó hír jött: elhunyt Jane Goodall Fotó: Pixabay

A Facebookon közzétett közleménye szerint "a Jane Goodall Intézet szerda reggel értesült arról, hogy dr. Jane Goodall, a Brit Birodalom Rendjének (DBE) kitüntetettje, az ENSZ békenagykövete és a Jane Goodall Intézet alapítója természetes halállal elhunyt".

Jane Goodall előadói körúton tartózkodott Kaliforniában.

Dr Goodall etológusi felfedezései átalakították a tudományt, és a természet világa megóvásának és helyreállításának fáradhatatlan védelmezője volt

– olvasható a közleményben.

Jane Goodall 1934-ben született Londonban, 1960 kezdett el szabadon élő csimpánzokat tanulmányozni Tanzániában. 1977-ben alapította meg a Jane Goodall Intézetet, amely a fajok védelmezésével és az állatok és a környezet védelmét célzó ifjúsági projektek támogatásával foglalkozik - írja az MTI.

 

