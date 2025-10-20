Hihetetlen fotók a múlt századi hosszú hétvégékről - Retró galéria

RETRO RÁDIÓ

Újabb négynapos pihenő következik. Jön az októberi hosszú hétvége: de tudod, régen miként teltek ezek a napok?

Az októberi hosszú hétvége alkalmából visszaugrunk kicsit az időben és a Fortepan fotóiból készült képgalériánk segítségével elmélyedünk abban, hogy miként töltötték nagyszüleink a hosszabb pihenőket.

Jut idő a játékra is bőven a hosszú hétvége apropóján
Jut idő a játékra is bőven a hosszú hétvége apropóján - a gyerekek nagy örömére. / Fotó: Obetkó Miklós /  Fortepan

Mivel az október 23-i nemzeti ünnep idén csütörtökre esik, az utóbbi években megszokott módon október 24-e munkaszüneti nap. Ez már csak azért is lehetséges, mert az október 24-i munkanapot áthelyezték: azt október 18-án, szombaton kellett ledolgozni. Így október 23-tól október 26-ig négynapos hosszú hétvége, pihenés vár a dolgozókra. Október 23-án kezdődik 2025-ben az őszi szünet is, mely egész november 2-ig tart.

 

Retró hosszú hétvége 

A hosszú hétvége nem új keletű „találmány”: már évtizedekkel ezelőtt is, nem egyszer előfordult, hogy az ünnepnapok a szokottnál hosszabb hétvégi pihenőt eredményeztek. Az, hogy nagyszüleink mivel töltötték ezeket a hosszú hétvégéket, kiderül galériánkból, amelyből akár inspirálódni is tudnak azok, akik még nem tudják, mihez kezdjenek a nyakukba szakadt négy pihenőnappal. A többi között felvonulásokról, régi nyaralásokról és budapesti családi sétákról készült fotókat az alábbi képre kattintva tudod végignézni.
 

Ilyen volt régen egy hosszú hétvége!

fotóma, 12:48Fotók: Fortepan

 

 

 

