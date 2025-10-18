Vérlázító: idős emberek átveréséből tartotta fent luxuséletét a házaspár

A házaspár legfőképp idős emberektől kicsalt, hamis üdülési befektetéssel szerzett pénzből éltek luxus életet. Még a tárgyalásokat is megszervezték, hogy ne legyen feltűnő, semmi sem igaz abból, amit előadtak.

Több ezer embert károsított meg egy házaspár csak azért, hogy luxus életet élhessenek Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

A házaspár luxus élete - mások, saját tudtukon kívül finanszírozták

Egy brit házaspár, Mark és Nicola Rowe, több mint 3500 embert károsított meg egy üdülési befektetési csalással, amelyből 28 millió fontot (kb. 13,2 milliárd forintot) szedtek össze – és a pénzt luxuséletre költötték. A pár 31 500 fontot (kb. 14,8 millió Ft) fizetett egy L.S. Lowry-rajzért, 110 000 fontot (kb. 51,7 millió Ft) magániskolai tandíjakra, 2,4 millió fontot (kb. 1,13 milliárd Ft) egy istállós házra Hampshire-ben, és 26 000 fontot (kb. 12,2 millió Ft) egy magánrepülős útra Tenerifére. Öszesen 8 millió font (kb. 3,76 milliárd Ft) folyt be a bankszámlájukra, ebből 185 000 fontot (kb. 87 millió Ft) költöttek műtárgyakra - írta a Mirror.

A csalás áldozatai közül majdnem 500 ember több mint 10 000 fontot (kb. 4,7 millió Ft) veszített, a többségük 60 és 80 év közötti, néhányan pedig 90 felettiek voltak.

Egyikük így nyilatkozott:

Mostanra már nyugdíjasként kellene élnem és élveznem az életet, de Mark Rowe csalása miatt a mindennapjaim küzdelemmé váltak – a lakbért sem tudom kifizetni. Egész életemben sikeres üzletember voltam, de úgy érzem, cserbenhagytam a feleségemet, és nem látom, hogyan tudnám ezt helyrehozni.

A Rowe házaspár a Sell My Timeshare (SMT) nevű cég nevében működött, és olyan embereket célzott meg, akik meg akartak szabadulni a nyaralási tulajdonrészüktől. Mark Rowe szállodákban szállásolta el az áldozatokat, „virtuális irodákat” és hamis személyazonosságokat hozott létre, hogy hitelesnek tűnjön. A cég Bournemouth-ban, Yorkban, Stratford-upon-Avonben és Tenerifén tartott találkozókon győzte meg az ügyfeleket, hogy adják el timeshare-jeiket, és vegyenek részt a „Monster Credits” nevű programban, amely olcsóbb nyaralásokat és vásárlási kedvezményeket ígért.

Sokan hitelt vettek fel, hogy kifizessék az átlagosan 8000 fontos (kb. 3,8 millió Ft) befektetést – de később rájöttek, hogy a kreditek értéktelenek, és továbbra is ők fizették az üdülési tulajdon költségeit.

Összesen 3583 ember vesztett el 28,1 millió fontot (kb. 13,2 milliárd Ft) – a legnagyobb egyéni veszteség 80 000 font (kb. 37,6 millió Ft) volt.

A nyomozást vezető Peter Highway szerint a pénz „nagy részét luxusra költötték”. „Az, hogy ilyen sok embert sikerült átverniük, jól mutatja, milyen messzire ment Mark Rowe és csapata a csalásban – színlelt tárgyalások, újabb és újabb trükkök a megtévesztésre.”