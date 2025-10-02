Mindössze egy kattintással elintézhető a háromgyermekes anyák SZJA-mentességének igénylése

Már az októberi fizetését is adó nélkül kaphatja meg, aki gyorsan nyilatkozik.
Az adóhivatal honlapján kiemelt helyen érhető el az anyák kedvezménye aloldal, amelyről rögtön letölthető az adóelőleg-nyilatkozat - írja a Hír TV.
Ezt kinyomtatva és aláírva, a munkáltatónál kell leadni. A nyilatkozat elektronikus úton, az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásból is elérhető, azonban az azonosítás miatt DÁP vagy ügyfélkapu+ kell hozzá. További előnye, hogy itt sem nyomtatni, sem aláírni nem kell semmit, az adatokat a NAV automatikusan továbbítja a munkáltatónak.
