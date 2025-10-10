Orbán Viktor: komoly fenyegetés érte a magyar mezőgazdaságot Ukrajna irányából

Orbán Viktor a péntek reggeli rádióinterjújában beszélt arról, hogy mindig volt vita arról, hogy mi legyen a magyar mezőgazdasággal - írja a Ripost.

A magyar gazdák már többször tiltakoztak az ukrán import ellen / Fotó: Purger Tamás / MTI

Mindig volt olyan álláspont, hogy a mezőgazdaság a múlthoz tartozik és nem modern. Ezért mondja ennek a hagyománynak a folytatójaként a baloldal, hogy a magyar mezőgazdaság nem lehet versenyképes az ukránnal. Ez egy teljes félreértés, Magyarország nincs mezőgazdaság nélkül

– tette hozzá. A miniszterelnök elmondta, hogy meg kell védeni a magyar mezőgazdaságot, amit komoly fenyegetés ér Ukrajna irányából. Ha pedig Ukrajna az unió tagja lenne, akkor több százezer gazda menne tönkre.

Amint arról korábban már írtunk: ha Ukrajna a jelenleg tervezett módon, a mezőgazdaság mostani állapotában csatlakozna 2029-től az EU-hoz, az tönkretenné az európai mezőgazdaságot, különösen a kistermelőket. Az ukrán csatlakozás emiatt társadalmi feszültséghez vezetne a törvényhozók, politikusok és a termelők között. Szakértők szerint először át kellene gondolni, mi alapján, milyen mértékben és hogyan lenne érdemes támogatni a termelőket.

