Loncsos fantom riogatja a nőket Budapest belvárosában

Úton-útfélen találni furcsa, vagy éppen ijesztő, hovatovább veszélyes alakokat több város utcáin. Sajnálatos módon ez alól Budapest sem kivétel, elég csak az elmúlt pár hónapra gondolni: Újbudán egy részeg fantom zaklat nőket, a IX. kerületben egy ordibáló rém ijesztgeti az ott lakókat, míg Kispesten és a Corvin-negyedben egy őrjöngő alak zaklatja a lakókat. Úgy tűnik, az V. kerületbe is megérkezett a rémület: egy loncsos, ápolatlan alak ugyanis a frászt hozza az arra járó nőkre.

A locsos fantom nőket pécéz ki magának. A kerület több pontján is látták már Fotó: Google Maps

Loncsos fantom ijesztgeti a nőket

Információink szerint a középkorúnak tűnő férfi pár hónapja bukkant fel az V. kerület szívében és már a külseje is borzasztó: a ruhái lógnak rajta, a tekintete űzött, a megjelenése pedig sokak szerint leginkább egy ősemberre hasonlít. Külön ijesztővé teszi, hogy több arra járó is jelezte már: a férfi furcsa külsejét csak tetézi hátborzongató viselkedése. Úgy tudni ugyanis, hogy a fantom gyanús közelségbe megy az őt kikerülni akaró emberekhez, majd meredten bámulja, végül pedig kikerüli őket. Kiderült, hogy nem mindenkivel viselkedik így: kimondottan a nőkre utazik.

Este felé sétáltunk a barátaimmal, mi a Fővám tér környékén voltunk. Akkor láttuk meg őt, nagyjából egy hónapja. Akkor csak bámult minket messziről, közelített, majd hátra fordult és elsietett. Nagyon gyorsan ment, oda-vissza bolyongott. Nem kötött bele senkibe, nem is bántott senkit, de nem volt túl bizalomgerjesztő látvány

- mondta Lili. A férfi a terület több pontján is felbukkant már, úgy tudni, hogy a környéken ingázik le és fel. Ha ez még mindig nem lenne elég, úgy tudni, hogy a férfi folyamatosan magában motyog. A helyiek szerint nem csak ő az egyetlen furcsa figura a kerületben:

- Múltkor a Duna parton sétáltam az egyetem felé, amikor jött velem szemben egy férfi. Szerintem úgy be volt állva, hogy azt sem tudta, merre megy. Amikor ki akartam kerülni, akkor elém állt és nézett. Nem hiszem, hogy bántani akart, egyszerűen nem volt magánál. Simán elsétáltam mellette - mesélte.