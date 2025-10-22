Mindent tudsz a Citadelláról? Derítsd ki!
Merülj el a Gellért-hegy titkaiban: építészeti részletek, elfeledett nyomok, friss átalakulások. A Citadella-kvízünkben kiderül, mennyit ismersz a legendákon túl.
1851–54 között Habsburg erőd épült a Gellért-hegy tetején. A Citadella, vagyis a fellegvár feladata a Pest ellenőrzése és rettegésben tartása volt.
Előtte az Uraniae csillagvizsgáló állt a helyén, de az az 1849-es ostromban megsérült, majd eltűnt. A Citadella az utóbbi években közpark és kiállítótér felé nyit. Jelképes hely. 2022. március 15-én felvonták az ország legnagyobb lobogóját. A 72 négyzetméteres zászló, 36 méteres árbócon lobogott. 2025. július 14-én kereszt került a Szabadság-szobor talapzatára. A döntés vitát váltott ki. A kvíz ezekhez a történetekhez ad kérdéseket.
1. Mikor épült a Citadella erődje
2. Mi történt a Gellért-hegy tetején álló Uraniae csillagvizsgálóval?
3. Melyik törvény adott felhatalmazást a Gellérthegyi emlékmű felállítására?
4. Mikor avatták fel a Szabadság-szobrot?
5. Ki a Szabadság-szobor alkotója?
6. Mit tart a főalak a kezében a Szabadság-szobor kompozícióban?
7. A Citadella felújításának részeként milyen tematikájú állandó kiállítás készül „Szabadság Bástyája” címmel?
8. Mekkora belső közpark létesül az erőd falain belül?
9. Mikor került fel a kereszt a Szabadság-szobor talapzatára a felújítás részeként?
10. Mikorra ígérték a Citadella teljes megnyitását a felújítás után?
