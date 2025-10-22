RETRO RÁDIÓ

Mindent tudsz a Citadelláról? Derítsd ki!

Merülj el a Gellért-hegy titkaiban: építészeti részletek, elfeledett nyomok, friss átalakulások. A Citadella-kvízünkben kiderül, mennyit ismersz a legendákon túl.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.22. 18:15
Citadella (Budapest) citadella kvíz

1851–54 között Habsburg erőd épült a Gellért-hegy tetején. A Citadella, vagyis a fellegvár feladata a Pest ellenőrzése és rettegésben tartása volt.

A felállványozott Szabadság-szobor a Citadella felújításakor
A felállványozott Szabadság-szobor Citadella felújításakor. Fotó: Nagy Zoltán / MTI

Előtte az Uraniae csillagvizsgáló állt a helyén, de az az 1849-es ostromban megsérült, majd eltűnt. A Citadella az utóbbi években közpark és kiállítótér felé nyit. Jelképes hely. 2022. március 15-én felvonták az ország legnagyobb lobogóját. A 72 négyzetméteres zászló, 36 méteres árbócon lobogott. 2025. július 14-én kereszt került a Szabadság-szobor talapzatára. A döntés vitát váltott ki. A kvíz ezekhez a történetekhez ad kérdéseket.

1.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1. Mikor épült a Citadella erődje
2.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2. Mi történt a Gellért-hegy tetején álló Uraniae csillagvizsgálóval?
3.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3. Melyik törvény adott felhatalmazást a Gellérthegyi emlékmű felállítására?
4.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4. Mikor avatták fel a Szabadság-szobrot?
5.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5. Ki a Szabadság-szobor alkotója?
6.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6. Mit tart a főalak a kezében a Szabadság-szobor kompozícióban?
7.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7. A Citadella felújításának részeként milyen tematikájú állandó kiállítás készül „Szabadság Bástyája” címmel?
8.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8. Mekkora belső közpark létesül az erőd falain belül?
9.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9. Mikor került fel a kereszt a Szabadság-szobor talapzatára a felújítás részeként?
10.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10. Mikorra ígérték a Citadella teljes megnyitását a felújítás után?

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu