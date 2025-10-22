Mindent tudsz a Citadelláról? Derítsd ki!

1851–54 között Habsburg erőd épült a Gellért-hegy tetején. A Citadella, vagyis a fellegvár feladata a Pest ellenőrzése és rettegésben tartása volt.

A felállványozott Szabadság-szobor Citadella felújításakor. Fotó: Nagy Zoltán / MTI

Előtte az Uraniae csillagvizsgáló állt a helyén, de az az 1849-es ostromban megsérült, majd eltűnt. A Citadella az utóbbi években közpark és kiállítótér felé nyit. Jelképes hely. 2022. március 15-én felvonták az ország legnagyobb lobogóját. A 72 négyzetméteres zászló, 36 méteres árbócon lobogott. 2025. július 14-én kereszt került a Szabadság-szobor talapzatára. A döntés vitát váltott ki. A kvíz ezekhez a történetekhez ad kérdéseket.