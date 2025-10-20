Összeomlott az internet világszerte: még mindig dolgoznak a helyreállításon

Globális hálózatkimaradás okoz fejtörést a fél világnak. Az Amazon Web Services (AWS) alkalmazásáról van szó, amely többek között a Roblox játékosok, a Snapchat felhasználók, a Halifax ügyfeleinek nyújt szolgáltatásokat nap, mint nap.

AWS: Globális problémát jelent a szerver leállása. Illusztráció: Pexels

AWS: Globális problémát jelent a szerver leállása

Az AWS szerverkiesése okozza a problémát, amely lehetővé teszi a játékok és alkalmazások számára, hogy fizikai számítógépek vagy adatközpontok vásárlása nélkül béreljenek szervereket. Ma reggel 7 óra 30 perc óta több mint 2000 Roblox-játékos tett bejelentést, hogy az alkalmazás leállt.

A Snapchat-felhasználók közül nagyjából 3000 fő jelentette az üzemszünetet, az Amazon webhely elérésével kapcsolatban pedig 1200 ügyfél regisztrált problémát.

Az egyéb szolgáltatások közül a Slack, a Ring, a Vodafone, a Signal, a Virgin Media, a BT, az EE és a Sky is jelentette, hogy megnövekedett a szolgáltatáskimaradások száma - írja a The Sun.

Az ügyfelek arról is beszámoltak, hogy több brit banknál, többek között a Lloyds, a Halifax és a Bank of Scotland esetében is megnövekedett a szolgáltatáskimaradások száma.

Az AWS szerint a mérnökök azonnal munkához láttak és aktívan dolgoznak a probléma enyhítésén és megoldásán. 10 óra 1 perckor közzétették, hogy megtalálták az okot.