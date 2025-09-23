Egy hétig keresték az eltűnt vadászokat, de már túl késő volt: mindenki ledöbbent, mikor megtalálták őket

A coloradói hatóságok jelentették be, hogy a két vadászt, akiket holtan találtak meg közel egyhetes keresés után, valószínűleg villámcsapás érte.

Viharban ragadt fiatal vadászokat ért halálos villámcsapás (Fotó: GoFundMe)

A 25 éves Andrew Porter és Ian Stasko életét veszítette a San Juan vadonban, a Colorado és Új-Mexikó közötti határ közelében, jávorszarvasvadászat közben. A Conejos megyei halottkém, Richard Martin szerint sérüléseik erős áramütés jeleinek felelnek meg.

Voltak rajtuk apró égési nyomok, mintha fognál egy gyufát, meggyújtanád, majd megvárnád, amíg kialszik, és akkor hozzá érintenéd a karodhoz. Csak egy-két apró nyom maradt. Egy kis megpörkölődött hajat is észrevettem, de nem túl sokat.

A teljes boncolási eredmények nyilvánosságra hozatala körülbelül nyolc hetet vesz majd igénybe, de a halottkém biztos abban, hogy igaza van.

Tragikus villámcsapás érte a fiatal vadászokat

A két tapasztalt természetjáró szeptember 11-én tűnt el. Utolsó kapcsolatfelvételük délután 2:45 körül történt, amikor Porter egy műholdas eszközön keresztül megosztotta tartózkodási helyét menyasszonyával, Bridget Murphyvel.

A megyei seriffhivatal helyettesei szeptember 13-án érkeztek meg a Rio De Los Pinos ösvény elejéhez. Bár a vadászok járművét megtalálták, ők maguk nem voltak a helyszínen. A kocsiban kempingfelszerelést és hátizsákokat találtak, ami különösen aggasztó volt, tekintettel a környéken tapasztalt heves esőzésekre és rossz időjárásra.

Ezután nagyszabású keresőakció indult, amelyben légi egységek, megyei és állami földi egységek, kutyás keresőcsapatok, drónok, valamint helyi önkéntesek is részt vettek de közel egy hétig tartott míg a holttestekre rábukkantak - írja a People.