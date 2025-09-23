Újabb beruházások: növelte öntözött területeit a Talentis Agro Csoport

Átadták a Bakuczi Öntözési Közösség Kft. és a Csárdaszállási Öntözési Közösség Kft. új öntözőtelepeit. A közel 1,6 milliárd forintból megvalósult beruházásoknak köszönhetően a Mészáros Csoport érdekeltségébe tartozó Talentis Agro Csoport öntözéssel művelt területe országos szinten 7500 hektár fölé emelkedett. A vállalatcsoport számára továbbra is kiemelt stratégiai irány a korszerű öntözési technológiák alkalmazása, ennek jegyében három év alatt hat új öntözőtelep készült el.
A Békés vármegyében található Bakuczi Öntözési Közösség Kft. és a Csárdaszállási Öntözési Közösség Kft. öntözőtelepei által a Talentis Agro jelentősen növelte öntözéssel művelt területeit. Az agrárcsoport továbbra is elkötelezett abban, hogy egyre hatékonyabb vízfelhasználást biztosítson, ezáltal növelve a termésbiztonságot, a mezőgazdaság versenyképességét.
Az ünnepélyes átadón jelen volt és beszédet mondott az Agrárminisztérium képviseletében Hubai Imre mezőgazdaságért felelős államtitkár, Mészáros Lőrinc, a Mészáros Csoport tulajdonosa, valamint Dr. Makai Szabolcs, a Talentis Agro Zrt. vezérigazgatója.
Az államtitkár úr arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyarország Kormánya már harmadik éve átvállalja a gazdáktól a mezőgazdasági vízszolgáltatás díját, ami nem pusztán támogatás, hanem stratégiai döntés is annak érdekében, hogy a víz ára ne legyen akadálya az öntözésnek, valamint a hozamok és az agráriumban elérhető jövedelmek stabilizálásának.
„Fontosnak tartjuk azoknak a magas agro-ökológiai potenciállal rendelkező gazdaságoknak a támogatását, amelyekben kedvező adottságok mellett magas biológiai értékű, fenntartható módon és környezeti szempontból is felelősen előállítható termékek jelentős hozzáadott értéket képviselnek a piacon, és ezáltal hosszú távon hozzájárulnak a vidéki közösségek megerősítéséhez, a gazdaság stabilitásához, valamint a fogyasztók bizalmának növeléséhez” – fejtette ki beszédében Hubai Imre mezőgazdaságért felelős államtitkár.
Mészáros Lőrinc, a Mészáros Csoport tulajdonosa beszédében kiemelte: az elmúlt években a vállalatcsoport közel 8 milliárd forintot fordított öntözésfejlesztési beruházásokra és további hasonló projektek kivitelezését tervezi.
„Célunk, hogy 2030-ra elérjük a 13 ezer hektárt, ami a teljes földterületünk 20 százalékát jelenti. A ma átadott két telep összesen közel 500 hektáron biztosít korszerű öntözést, több mint 20 új berendezéssel. A korszerű vízgazdálkodási megoldások, a víztakarékos öntözési infrastruktúra fejlesztése a jövő agráriumának alapját jelentik, a gazdák, termelőközösségek kiszámíthatóbb körülmények között dolgozhatnak, illetve jelentős mértékben hozzájárulnak a hazai élelmiszer-önellátáshoz is. A korábbi és a mostani fejlesztéseknek köszönhetően a terméshozam akár a négyszeresére nőhet, és a betakarítás hatékonysága, valamint a terményminőség is jelentősen javul” – hangsúlyozta Mészáros Lőrinc.
A Bakuczi Öntözési Közösség új öntözőtelepe 386 hektár területet ölel fel és 10 db körforgó öntözőberendezéssel rendelkezik, a Csárdaszállási Öntözési Közösség új fejlesztése pedig 106 hektár területre terjed ki, ahol 3 darab körforgó berendezés mellett már 3 db új lineáris öntözőberendezés is működik. A fejlesztések közel 1,6 milliárd forintból valósultak meg uniós támogatással.
Dr. Makai Szabolcs, a Talentis Agro Zrt. vezérigazgatója hangsúlyozta, ha visszatekintenek, számos projekt bizonyítja, hogy a cégcsoport elkötelezett az új beruházások, kiemelten az öntözésfejlesztések mellett.
„Ahogy eddig, továbbra is célunk a minőségi hazai alapanyagok előállítása és biztosítása, a magyar mezőgazdaság fenntartása és fejlesztése. Bár eddig elsősorban a módszereket és a technológiát emeltük ki, mindannyian tudjuk, hogy egy sikeres beruházás alapja mindig az összehangolt csapatmunka. A fejlődés és a növekedés egyik fontos lépése, hogy proaktívan cselekedjünk a változásokkal szemben és ne féljünk tőlük. A Talentis Agro ezt a mottót tűzte ki a zászlajára már lassan 7 éve, és miután az eredményeink minket igazolnak, ugyanezzel a hittel és elhivatottsággal folytatjuk a közös munkát” – tette hozzá beszédében.
A Talentis Agro Csoport több mint 64 ezer hektáron gazdálkodik, ebből 52 ezer hektár szántóterület. Évente 400 ezer tonna növényi terményt állít elő, emellett Magyarország legnagyobb szarvasmarha-tenyészetét üzemelteti közel 9500 fejőstehénnel és szaporulatával, de sertés- és pulykaállománya is jelentős. A vállalat célja, hogy hazánk legnagyobb élelmiszer- és takarmány-alapanyag előállítójává váljon.
