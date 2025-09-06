"Hangokról és különféle dolgokról beszélt" - mitikus lények miatt lett bűnöző a színész

Az egykor ünnepelt színész, évek alatt bűncselekmények sorozatába kavarodott bele, így hátralévő életét rácsok mögött tölti. Azonban tettei mögött valami egészen szokatlan, természetfeletti indok állt. Állítólag színészi lehetőségei is megszédítették.
Egy feltörekvő színész karrierjét bűncselekmények sorozata árnyékolta be, azonban az egész mögött valami egészen szokatlan, mondhatni természetfeletti dolog állt.
A Blood & Myth című dokumentumfilm, egy alaszkai inuit származású férfit és egyben a tisztelt színészt Teddy Kyle Smith-t követi nyomon, aki szökevénnyé vált, miután erőszakos bűncselekmények sorozatát követte el az alaszkai Kiana távoli városában. Miután közel két hétig bujkált a rendőrség elől az alaszkai vadonban, Smith feladta magát, majd azt állította, hogy gonosz kisemberek, az iñupiaq legendákból ismert Iñukunok kényszerítették őt a bűncselekményekre.
A története lényegében az volt, hogy… olyan erők befolyása alatt állt, amelyek kívül estek az irányításán. Hangokról és különféle dolgokról beszélt, amiket az útja során látott. Nem állította, hogy racionálisan cselekedett volna, de adott egy magyarázatot.
- nyilatkozta a történtekről John Earthman kerületi ügyész 2014 decemberében.
Smith egykori tengerészgyalogos és iñupiaq férfi, aki egy kis, távoli északi alaszkai városban nőtt fel. 2011-ben szerepelt az On the Ice című thrillerben, amelyet a Sundance Filmfesztiválon mutattak be, és amely tiszteletet vívott ki számára törzsén belül, mivel hitelesen ábrázolta kultúrájukat. Egyetlen másik filmszerepe egy kisebb alakítás volt a Wildlike című, amelyet 2014-ben mutattak be.
Bár Smith sokak szemében szeretett közösségi tag volt, sokan úgy vélték, a színész nem tudta összeegyeztetni modern sikereit törzse hagyományaival. Noha idősekkel dolgozott együtt és iñupiaq készségeket tanított a gyerekeknek, állítólag erősen ivott, és kiszámíthatatlanul viselkedett.
Smith-nek több összeütközése is volt a törvénnyel, 2000-ben, 2003-ban és 2005-ben nem tagadta az ellene felhozott testi sértési vádakat, és 2010-ben távoltartási végzést is beadtak ellene.
Ezeket követően 2012 szeptemberében a rendőrök megkeresték a férfit, hogy kikérdezzék anyja, Dolly Smith gyanús halála ügyében. A 74 éves asszonyt szeptember 7-én találták holtan otthonában, Kianában, és a körülmények szokatlansága miatt a rendőrök gyanúsnak minősítették az esetet. A rendőrök szerint Smith eltűnt anyja halála után.
Olyan, mint egy üresség. Egyszerűen nincs információ arról, hol lehet. Senki sem látta, senki sem lépett kapcsolatba vele. Amennyire tudjuk, senkinek sem telefonált, senkivel sem beszélt.
- mondta akkor Barry Wilson rendőrkapitány.
A rendőrök később elárulták, hogy ugyanazon a napon, amikor anyját halottnak jelentették, Smith fegyvert lőtt el egy tömegben az nő háza előtt. Bár a férfit négy rendbeli támadással vádolták meg, amiért megijesztette és veszélybe sodorta a falubelieket, a rendőrök nem állították, hogy köze lett volna anyja halálához.
Tizenkét nappal azután, hogy Smith elmenekült, a hatóságok értesítést kaptak, hogy két férfit meglőttek egy vadászat során Kiana közelében. Paul és Charles Buckel elmondták a rendőröknek, hogy találkoztak Smith-szel egy vadászházban, és az összetűzés során ő lőtt rájuk. Ezután ellopta gumicsónakjukat és vadászfelszerelésüket, majd elindult lefelé a Squirrel folyón. A hatóságok csapdát állítottak a folyón, és végül feladta magát a férfi.
A szeptember 7-i támadás mellett a volt színészt két rendbeli elsőfokú rablással, két rendbeli másodfokú rablással, két rendbeli elsőfokú testi sértéssel és két rendbeli elsőfokú gyilkossági kísérlettel is megvádolták. Azonban a rendőrök 2014 novemberében közölték, hogy nem találtak idegenkezűségre utaló jelet anyja halálában.
A bűncselekmények indítékáról először egy rendőrségi tárgyalás során beszélt a férfi, elmondása szerint találkozott Iñukunokkal, és ők vezették erőszakos kitöréseit. Az iñupiaq kultúra mitikus kisembereit a folklór félelmetes alakokként írja le őket, akik a sötétségben bujkálnak, és megszállhatják azokat, akik túl messzire merészkednek otthonuktól.
Egy évtizeddel később Smith továbbra is kitart állításai mellett, mondván, hogy a mitikus lények azt mondták neki, hogy térjen vissza a régi útra, mert már nem élt az idősek és népe hagyományai iránti tisztelettel.
Minden, amiről gyerekkorom óta hallottam, hogy maradj távol tőle, tagadd meg, ne beszélj róla, végül megjelent előttem. Abban a pillanatban azt gondoltam, hogy mondanak nekem valamit. Hallottam a szavakat: "Halál, gyenge, sebezhető."
- mesélte Smith.
2014 decemberében a férfit bűnösnek találták minden vádpontban, köztük testi sértésben, rablásban és gyilkossági kísérletben, majd 99 év börtönbüntetésre ítélték. Ma már Smith azt mondja, bánja tetteit, és rájött, hogy volt választása, amelyet akkor nem látott - írta a People.
