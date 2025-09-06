"Hangokról és különféle dolgokról beszélt" - mitikus lények miatt lett bűnöző a színész

Egy feltörekvő színész karrierjét bűncselekmények sorozata árnyékolta be, azonban az egész mögött valami egészen szokatlan, mondhatni természetfeletti dolog állt.

Az egykor feltörekvő színész most élete hátralévő részét börtönben fogja tölteni. (Képünk illusztráció) Fotó: pexels.com

A színész erősen ivott

A Blood & Myth című dokumentumfilm, egy alaszkai inuit származású férfit és egyben a tisztelt színészt Teddy Kyle Smith-t követi nyomon, aki szökevénnyé vált, miután erőszakos bűncselekmények sorozatát követte el az alaszkai Kiana távoli városában. Miután közel két hétig bujkált a rendőrség elől az alaszkai vadonban, Smith feladta magát, majd azt állította, hogy gonosz kisemberek, az iñupiaq legendákból ismert Iñukunok kényszerítették őt a bűncselekményekre.

A története lényegében az volt, hogy… olyan erők befolyása alatt állt, amelyek kívül estek az irányításán. Hangokról és különféle dolgokról beszélt, amiket az útja során látott. Nem állította, hogy racionálisan cselekedett volna, de adott egy magyarázatot.

- nyilatkozta a történtekről John Earthman kerületi ügyész 2014 decemberében.

Pontosan mi történt Teddy Kyle Smith-szel?

Smith egykori tengerészgyalogos és iñupiaq férfi, aki egy kis, távoli északi alaszkai városban nőtt fel. 2011-ben szerepelt az On the Ice című thrillerben, amelyet a Sundance Filmfesztiválon mutattak be, és amely tiszteletet vívott ki számára törzsén belül, mivel hitelesen ábrázolta kultúrájukat. Egyetlen másik filmszerepe egy kisebb alakítás volt a Wildlike című, amelyet 2014-ben mutattak be.

Bár Smith sokak szemében szeretett közösségi tag volt, sokan úgy vélték, a színész nem tudta összeegyeztetni modern sikereit törzse hagyományaival. Noha idősekkel dolgozott együtt és iñupiaq készségeket tanított a gyerekeknek, állítólag erősen ivott, és kiszámíthatatlanul viselkedett.

Smith-nek több összeütközése is volt a törvénnyel, 2000-ben, 2003-ban és 2005-ben nem tagadta az ellene felhozott testi sértési vádakat, és 2010-ben távoltartási végzést is beadtak ellene.

Ezeket követően 2012 szeptemberében a rendőrök megkeresték a férfit, hogy kikérdezzék anyja, Dolly Smith gyanús halála ügyében. A 74 éves asszonyt szeptember 7-én találták holtan otthonában, Kianában, és a körülmények szokatlansága miatt a rendőrök gyanúsnak minősítették az esetet. A rendőrök szerint Smith eltűnt anyja halála után.

Olyan, mint egy üresség. Egyszerűen nincs információ arról, hol lehet. Senki sem látta, senki sem lépett kapcsolatba vele. Amennyire tudjuk, senkinek sem telefonált, senkivel sem beszélt.

- mondta akkor Barry Wilson rendőrkapitány.