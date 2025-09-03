RETRO RÁDIÓ

Rohant a mentő! Komoly forgalomkorlátozás van a baleset miatt

Árokba hajtott autó okoz forgalmi akadályt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.03. 16:05
baleset autóút forgalom

Árokba sodródott egy személyautó az M85-ös autóút Csorna felé vezető oldalán, Pereszteg térségében, a 70-es és 71-es kilométerszelvény között - írja a katasztrófavédelem. A sopronkövesdi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsit. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszon egy sávon halad a forgalom.

