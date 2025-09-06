Izzasztó lesz a meleg: masszívan tartja magát a szeptemberi nyár

Hétvégén csak néhol fordulhatnak elő gomolyfelhők. Jellemzően napsütés lesz az országban 30 fok körüli hőmérséklettel.
Szombaton nyugaton már sok napsütés lesz, míg keleten még előfordulhatnak záporok a gomolyfelhőkből. Az eleinte erős északnyugati légáramlás délutánra mérséklődik. A hőmérséklet 29 fok körül tetőzik. Nyári idő lesz.
Vasárnap változóan gomolyfelhős, napos időre számíthatunk. Csapadék csak elszórtan fordulhat elő. A reggeli minimum 15 fok, a délutáni maximum 29 fok közelében várható.
Hétfőn fátyol- és gomolyfelhők mellett sok lesz a napsütés, száraz, igazi nyári idő ígérkezik. Ismét 30 fok köré emelkedik a hőmérséklet.
Kedden derült, csapadékmentes időben lesz részünk. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Éjszaka 9–17, napközben 29–34 fok közötti értékeket mérhetünk - írja a koponyeg.hu
