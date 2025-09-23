RETRO RÁDIÓ

Borzasztó: nagymama mérgezte meg unokáit és a családi macskát

Nem tudni, szándékosan cselekedett-e. Különös szer vezetett az unokák megmérgezéséhez.

Megosztás
Szerző: CJA
Létrehozva: 2025.09.23. 22:00
mérgezés unoka nagymama

Egy 59 éves nagymamát tartóztattak le Brazíliában, miután a rendőrség mérgezés gyanújával kezdett vizsgálódni. Egy 9 éves kislány és a család macskája is életét vesztette, miután a nő által sütött süteményből ettek.

Teához sütött süti: nagymama mérgezte meg unokáit
 Teához sütött süti: nagymama mérgezte meg unokáit / Fotó: Illusztráció/Pexels

Izabel Cardoso de Andrade elmondása szerint süteményt készített a délutáni teához, amikor két unokája a nyaralójában töltötte vele a vakációt. Férje egy másik süteményt és sajtos kenyeret is hozott, hogy napközben csipegethessenek.

A 9 éves Alana dos Santos Cardoso Marques a süti elfogyasztása után azonnal rosszul lett. 11 éves testvére kevesebbet evett belőle, mivel nem ízlett neki, így enyhébb tünetekkel megúszta az esetet. A család macskája, aki szintén kapott a süteményből, ugyancsak megbetegedett.

Sütemény mérgezte meg a ház lakóit

A házban tartózkodók hányingerre és hasi fájdalmakra kezdtek panaszkodni. Alana orrából fehér folyadék folyt, amikor a nagyszülők segítséget hívtak. Egy szomszéd sietett vele a kórházba, ám a kislány nem sokkal a megérkezés után, egy szívroham következtében életét vesztette.

A helyszínelés során egy másik szomszéd adta át a rendőröknek a család macskáját, aki hasonló tünetekkel betegedett meg, és szintén elpusztult.

A hatóságok tesztelésre küldték a házban található élelmiszereket és az állat tetemét São Franciscóba. A vizsgálatok szerint a süteményben terbufosz nevű anyagot találtak, ez egy rendkívül mérgező növényvédőszer, amit mezőgazdasági célokra használnak. A méreg jelen volt a süteményben és az áldozat szervezetében is.

A gyanúsított ügyvédje, Raphael Simões de Moraes Neto hangsúlyozta, hogy ügyfele önként együttműködött a nyomozással, és engedélyezte a házkutatást is. A rendőrség továbbra is vizsgálja, hogy szándékosságról vagy tragikus balesetről van-e szó. Egyelőre semmilyen indítékot nem találtak - írja a Daily Star.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu