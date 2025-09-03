Lecsapott a gödöllői kulafantom: összemocskolta a diákművet– Fotó

Sokféle alak megfordulhat a fővárosban a varjúembertől, az illuminált pókemberig, nade hogy még Gödöllő sem mentes övezet a furcsa alakoktól, azt azért senki nem hitte volna. Egy rejtélyes alak a város aluljárójánál egy méretes csomagot hagyott maga után. A kulafantom miatt sokan forronganak a városban.

Az aluljárónál, Gödöllőn csapott le a kulafantom / Fotó: Wikipedia/Andras Sz

Lecsapott a kulafantom

Szinte már turistalátványosság Gödöllő aluljáróban egy mestermű. Egy falfestés, amit diákok készítettek régebben – ám sajnos nem amiatt vonzó, mert olyan szép színekkel és fiatalok alkották, hanem a gödöllői kulafantom rongálása miatt. Ha azt hiszed, hogy ecsetet ragadott, akkor tévedsz: a saját fekáliáját ürítette az egykor szebb időket látott alkotásra. A falra végezte el a nagydolgát.

Egy apuka, S. Gábor fakadt ki az egyik helyi Facebook-csoportban, hogy mit művelt az alak az aluljáróban. A férfi gyerekei augusztus 31-én sétáltak a helyen, amikor elképedtek: a diákalkotásra rápiszkított egy nő.

"Mi átlagemberek, vajon mit tehetünk a városban elszaporodó véglények viselkedése láttán? Ez egy tegnapi undorító eset okán jutott eszembe. Lányomék jöttek át az aluljáróban nappal, mikor is egy nőt láttak guggolni a fal mellett, felhajtott szoknyával. Elmondásuk alapján más emberek is elmentek mellette szó nélkül. Szó szerint lef*sta a diákok által festett falat!" – írta bejegyzésében a férfi.

Először nem hitte el az egészet, ezért a saját szemével akarta látni. Gusztustalan, ami ott fogadta... A kulafantom tényleg lecsapott.

Nem lepett meg, csak felháborít, ahogy az is, hogy az emberek, akik tanúi az ilyen és hasonló szituációknak, elfordítják a fejüket.

– nyilatkozta a Metropolnak a férfi.

A gyerekeket kell védeni

Gábor bejegyzésére többen is reagáltak, köztük Beáta is. Ő rendszeresen jár az aluljáróban, és már nem egyszer látott ilyet. Szerinte óvatosnak kell lennie a szülőknek, főleg a gyerekek védelme miatt, nehogy elkapjanak bármilyen fertőzést.

Én már többször láttam rajta emberi ürüléket… A gyerekek mindig nagy örömmel szaladnak nézni a képeket,.. hozzá érnének, és én mindig mondom, hogy vigyázzatok, van aki rendszeresen ideürít.

– fogalmazott a helyi lakos.