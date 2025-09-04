Kötcse nem kér Magyar Péterből

Vasárnap Kötcsén rendezik meg a hagyománynak számító kötcsei polgári pikniket, amelyen Orbán Viktor is beszédet mond. Az idei piknik pikantériáját az adja, hogy Magyar Péter, a Tisza párt elnöke a településre jelentett be szintén vasárnapra rendezvényt, melyen a párt új arcait mutatják be. És nem utolsósorban Kötcsén lakik a politikától visszavonult Gyurcsány Ferenc is.

Fotó: Ripost

A helyieket a piknik nem zavarja, de Magyar Péterből nem kérnek. “Ha ő is egy udvarra szervezné a gyűlését, nem zavarna senkit. De így? Az unokám vasárnap költözne haza és nem fog tudni elférni tőlük autóval a főtéren! Egyébként is miért pont a piknik napjára kell szervezni? Ez így csak provokáció!” - mondta a Blikknek egy helybeli.

"Föl van háborodva a falu, ellepnek majd mindent a tiszások. Egyébként is, amiket összehazudozik, ilyen emberre nincs szükségünk" - mondta egy másik kötcsei, Tibor.

Magyar Pétert tehát nem szívlelik a helyiek, Gyurcsány Ferenccel azonban nincs nagy bajuk. "Elviseljük a Ferit, úgy nem zavar bennünket" - viccelődik Tibi. “Én vezettem évekig a focicsapatot. Rengetegszer volt kint a pályán szurkolni.”