„Csak egy kiütés volt a lábamon - aztán minden megváltozott”

A 23 éves, Tia Rey, mindig is egészségesnek gondolta magát. Tavaly azonban, amikor észrevette, hogy lábán kiütés jelenik meg, ujjai megduzzadtak és ízületei merevvé váltak, ráébredt, hogy valami komoly baj van. Egy ponton a tünetek annyira legyengítették, hogy még a karját sem tudta felemelni, hogy felöltözzön.

Kiütés mutatta meg a ritka betegséget Fotó: freepik.com / Illusztráció / freepik.com / Illusztráció

Kiütés fedte fel a ritka autoimmun betegséget

Tavaly júniusban fordult orvoshoz először, amikor lábán és bokáján terjedő kiütést vett észre. Elmesélte, hogy kezdetben különféle krémekkel és kenőcsökkel küldték haza, de mivel ezek nem hoztak eredményt, felkerült a bőrgyógyászati konzultáció várólistájára. Közben Tia a párjával új lakásba költözött 2024 novemberében, és a költözés közben egy kanapé ráesett a kezére.

Meg volt győződve róla, hogy eltörte az ujját, később a duzzanatot a főnökének is megmutatta, aki nem értette, melyikről van szó, mivel Tia minden ujja megduzzadt. Az orvoshoz sérülése miatt ment, de ekkor vette észre, hogy ízületei merevek és fájnak.

Egyre rosszabb lett minden nap, és odáig fajult, hogy tényleg sírva próbáltam készülődni

- emlékezett vissza Tia.

Számos vérvizsgálat és egy reumatológus szakértő bevonása után Tia-t antisynthetase szindrómával diagnosztizálták, egy ritka autoimmun rendellenességgel, amely izomgyulladással és ízületi fájdalmakkal jár - írja a Mirror.

Tia számára ma már az olyan egyszerű tevékenységek is kihívást jelentenek, mint a séta vagy a hosszabb ideig állás, térdei gyakran „bezáródnak”, és lépcsőzés után légszomja van. A betegség pontos kiváltó oka ismeretlen, de Tia úgy véli, a stressz jelentős szerepet játszhatott.

Mindig voltak terveim az életemre, legyen szó a karrieremről vagy arról, hogy egyszer gyermeket szeretnék, de most minden bizonytalanná vált, és nem igazán tudom, mire számítsak. Az egyik dolog, ami segít átjutni ezen, az, hogy megtanultam értékelni mindent körülöttem. Most sokkal jobban értékelem az életet, mert sosem tudhatod, mit hoz a holnap

- mondta Tia.

A jövőre nézve Tia minden napot a maga módján értékel és él meg: „Próbálom elfogadni a valóságot, és pozitív hozzáállást kell tartanom. Végső soron még mindig itt vagyok, és lehetne rosszabb is, mindig lehetne rosszabb.”