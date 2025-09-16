Rémisztő: Kardszárnyú delfinek támadtak turistákra

Kardszárnyú delfinek elsüllyesztettek egy turistajachtot Portugália partjainál. Rémisztő jelenet játszódott le a portugál partoknál, amikor egy kardszárnyú delfinekből álló csapat ismét támadást intézett egy turistahajó ellen, ezúttal egészen addig, míg a vitorlás el nem süllyedt. A hajó öt emberrel a fedélzetén közlekedett, amikor az állatok többször is nekirontottak a hajótestnek a Fonte da Telha strand közelében.

A szakértők nem gondolják, hogy agresszivitás vezérelné a kardszárnyú delfineket Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

A kardszárnyú delfinek újra és újra belerohant a vitorlásba

A többszöri ütés után a hajó veszélyesen imbolyogni kezdett, majd lassan alámerült, végül a tenger fenekére süllyedt. Az öt embernek sikerült kimenekülnie, miközben a közelben lévő hajók megpróbálták biztonságba vontatni a járművet, sikertelenül.

A portugál Tengeri Hatóság közleménye szerint a lisszaboni kereső- és mentőközpont 12:30-kor kapta az első riasztást, és azonnal életmentőket küldött a helyszínre. Nem sokkal később négy másik ember is bajba került, miután ugyanaz az orkacsapat megtámadott egy másik vitorlást Cascais közelében. Mindkét hajóról összesen kilenc embert mentettek ki turistahajók, még mielőtt a hivatalos mentőegységek a helyszínre értek volna. Szerencsére senki sem sérült meg, orvosi ellátásra sem volt szükség. - írja a The Sun.

Az eset néhány nappal azután történt, hogy Spanyolország partjainál is két hajót támadt meg egy másik orkacsapat. Mindkét támadásról a legénység tagjai azt mondták: félelmetes élmény volt. Az egyik O Grove közelében, a turisták körében népszerű Arousa-öböl bejáratánál történt, a másik pedig Ons szigetétől északra. Az állatok az egyik hajó kormánylapátját teljesen tönkretették, a másikon pedig szivárgást okoztak.

Az igazság az, hogy halálra rémültünk, amikor rájöttünk, hogy a kardszárnyú delfinek szándékosan nekimennek a hajónak

– mondta az egyik érintett hajó legénységi tagja.

Nem ez volt az első hasonló eset: júliusban egy másik támadás majdnem felborított egy jachtot az Atlanti-óceánon, mindössze két mérföldre a spanyol Deba városától. A történtek mögött az úgynevezett White Gladis nevű orkacsapatot sejtik, amely korábban is összefüggésbe került hasonló incidensekkel. Tavaly júliusban pedig egy brit hajós, Robert Powell tette közzé felvételét, amelyen látszik, ahogy hajója a Gibraltári-szorosban süllyed el, miután orkákkal ütközött.

https://www.dailymail.co.uk/video/news/video-3510697/Astonishing-moment-pod-orcas-SINKS-tourist-boat-Portugal.html