Most érkezett a szörnyű hír: lövöldözés tört ki Jeruzsálemben, többen meghaltak – megrázó fotók!

Mint azt a Bors is megírta, hétfőn reggel lövöldözés tört ki Jeruzsálem egyik legforgalmasabb csomópontjánál, Ramot városrészben. Terroristák támadták meg a csúcsforgalomban a buszok utasait, többen megsérültek, legkevesebb négy ember meghalt. Az eddigi információk szerint két merénylő követte el a rémtettet, házilag eszkábált gépfegyverekkel – őket a helyszínen lelőtték.

Fotó: Anadolu via AFP

Fotó: AFP

Fotó: AFP

Fotó: AFP