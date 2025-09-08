RETRO RÁDIÓ

Most érkezett a szörnyű hír: lövöldözés tört ki Jeruzsálemben, többen meghaltak – megrázó fotók!

Autóbuszok utasaira támadtak terroristák.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.08. 11:39
Módosítva: 2025.09.08. 11:58
Mint azt a Bors is megírta, hétfőn reggel lövöldözés tört ki Jeruzsálem egyik legforgalmasabb csomópontjánál, Ramot városrészben. Terroristák támadták meg a csúcsforgalomban a buszok utasait, többen megsérültek, legkevesebb négy ember meghalt. Az eddigi információk szerint két merénylő követte el a rémtettet, házilag eszkábált gépfegyverekkel – őket a helyszínen lelőtték.

Jeruzsálem lövöldözés
Fotó: Anadolu via AFP
Fotó: AFP
Fotó: AFP
Fotó: AFP

 

Fotó: AFP

 

