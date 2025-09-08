Most érkezett a szörnyű hír: lövöldözés tört ki Jeruzsálemben, többen meghaltak – megrázó fotók!

Autóbuszok utasaira támadtak terroristák.
Mint azt a Bors is megírta, hétfőn reggel lövöldözés tört ki Jeruzsálem egyik legforgalmasabb csomópontjánál, Ramot városrészben. Terroristák támadták meg a csúcsforgalomban a buszok utasait, többen megsérültek, legkevesebb négy ember meghalt. Az eddigi információk szerint két merénylő követte el a rémtettet, házilag eszkábált gépfegyverekkel – őket a helyszínen lelőtték.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.