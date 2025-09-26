Hadházy Hunyaditól is kapott üzenetet, akinél elszakadt a cérna

Hadházy ugyanis úgy vélte, a harangozás zavarja a tüntetését. Az agresszívan fellépő tüntetők nem értették, miért kell egy templomban mise idejében harangozni, az intézkedő papnak egyedül kellett megvédenie magát az agresszív tüntetőkkel szemben. Erre reagálva készült az a TikTok-videó is, amelyben a mesterséges intelligencia segítségével életre keltett Hunyadi János reagált a történtekre.

Hunyadinál is elszakadt a cérna:A harangszó szent és sérthetetlen! / Fotó: Kovács Dávid / Bors

Helló, itt a Hunyadi! Hallom, ez a Hadházy hisztizik a harangszó miatt, lássuk, mi baja.

– mondta el Hunyadi, majd ezt követően az látható, amint lekever egy pofont Hadházynak.

A harangszó szent, ne kelljen még egyszer jönnöm!

– tette hozzá a néhai hadvezér.

– írták a videót tartalmazó posztban.

