RETRO RÁDIÓ

Hadházy Hunyaditól is kapott üzenetet, akinél elszakadt a cérna

A napokban érkezett a hír, hogy Hadházy Ákos keddi tüntetése közben lejött a pódiumról, hogy a Belvárosi Ferences Templomra fordítsa a tüntetők figyelmét.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.26. 13:46
Módosítva: 2025.09.26. 13:53
Hadházy Ákos Hunyadin harangszó

Hadházy ugyanis úgy vélte, a harangozás zavarja a tüntetését. Az agresszívan fellépő tüntetők nem értették, miért kell egy templomban mise idejében harangozni, az intézkedő papnak egyedül kellett megvédenie magát az agresszív tüntetőkkel szemben. Erre reagálva készült az a TikTok-videó is, amelyben a mesterséges intelligencia segítségével életre keltett Hunyadi János reagált a történtekre.

KD_L6868
Hunyadinál is elszakadt a cérna:A harangszó szent és sérthetetlen! / Fotó: Kovács Dávid / Bors

Helló, itt a Hunyadi! Hallom, ez a Hadházy hisztizik a harangszó miatt, lássuk, mi baja. 

– mondta el Hunyadi, majd ezt követően az látható, amint lekever egy pofont Hadházynak.

A harangszó szent, ne kelljen még egyszer jönnöm!

– tette hozzá a néhai hadvezér.

Hunyadinál is elszakadt a cérna

– írták a videót tartalmazó posztban.

https://vm.tiktok.com/ZNdsXGssB/


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu