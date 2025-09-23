"Egy pillanatra sem vehetjük le róla a szemünket" – bizarr betegség, saját otthonukat is felfalja a hatéves kisfiú

Egy kétségbeesett anyuka kér segítséget, miután kisfiának olyan ritka betegsége van, hogy lerombolja a ház falait és megeszi a berendezéseket. Nem, ez nem tréfa, ugyanis a betegség létezik, és az autizmus egy elég veszélyes formája.

Ritka betegsége miatt eszi a ház berendezéseit a kisfiú Fotó: Change.org

A ház berendezéseit eszi ritka betegsége miatt

A 29 éves, brit Leigh Murphynek folyamatosan figyelnie kell a hatéves Stevent, hogy megakadályozza kisfia féktelen étvágyát a tárgyak iránt. A fiúnál mindössze négy hónapja diagnosztizáltak súlyos autizmust, ráadásul egy szokatlan étkezési zavarban szenved, amely miatt sóvárog a tárgyak iránt és meg akarja enni őket.

A homoktól és sártól kezdve még a hálószoba falait is eszi a kisgyerek, ez az étvágy pedig nem áll meg az elektromos vezetékeknél sem. Leigh és a 28 éves édesapa, Steven magánbérleményben élnek, így az önkormányzathoz fordultak, hogy kapjanak egy új házat, és átalakíthassák otthonukat olyanná, amely biztonságos lehet a kisfiú számára. Bélést szeretnének tenni a hálószobába, hogy ne tudja Steven megenni a falat, valamint biztonságos szellőzőnyílást kialakítani, amely elég nagy ahhoz, hogy áramolhasson rajta keresztül a levegő, de nem akkora, hogy kimásszon rajta a kisfiú.

Ez szörnyű – nincs biztonságos hely, ahová elhelyezhetném

– idézi az anyuka szavait a Daily Record.

Mindent elpusztít. Olyan erős. Egyszerűen fellök. Félelmetes.

Steven nagymamája, a 48 éves Lesley McCrann már egyéves korában észrevette a fiú autista személyiségjeleit. Lesley szociális munkásként dolgozott, és autista gyerekekkel is van tapasztalata.

Észrevettem a szemén. Nem nézett a szemembe

– magyarázta az asszony.

2025 májusában diagnosztizáltak hivatalosan a gyerkőcnél autizmust. A nagymama azóta minden idejét otthon tölti, hogy foglalkozhasson az unokájával.

Nincs tudatában a veszélynek. Egy pillanatra sem lehet róla levenni a szemünket. Mindig olyan dolgokat evett, amiket nem kellett volna – otthon, a kertben vagy az iskolában.

A fiú szobájából mindent ki kellett üríteni, mert amit talált, megevett. Éjszakára lakatot tesznek az ajtóra, hogy biztonságban legyen, mert a fiú arra is képes, hogy az elektromos kábeleket kihúzza a falból és elkezdje rágni őket.