Halál a repülőn: megdöbbentő dologra figyelmeztetnek a hozzátartozók

Apás fiús kirándulásnak indult a 40 éves Chris Neill és két fia, Reece és Archie az útja Liverpoolból Burgaszba, amikor nem sokkal felszállás közben tragédia történt. A családapa a fedélzeti segítségnyújtás ellenére fiai szeme láttára életét vesztette. A halál a repülőn állt be, így a holttestnek súlyos hazahozatali költségei lettek, amelyet családja csak adománygyűjtés árán tud fedezni. Végül több mint 25 ezer fontnyi (11 millió forint) adományt sikerült összegyűjteni, így Chris földi maradványait hazaszállíttatják a szülei, Mal és Lesley, hogy végső búcsút vehessenek tőle.

Halál a repülőn : fia szemei láttára vesztette életét Chris (Fotó: GoFundMe)

A magas hazaszállaítási költségeket az okozta, hogy Chris nem sokkal a halála előtt bankot váltott, ám ott nem rendelkezett biztosítással. Ez pedig a kétgyermekes apának sajnos nem tűnt fel. Épp ezért édesapja, Mal gyászában is figyelmeztette az embereket:

Chris azt hitte, hogy van biztosítása, de amikor bankot váltott, nem vette észre, hogy az új számla ezt nem tartalmazza. Ez mindenkinek tanulság: mindig ellenőrizd a biztosításod, és ha nincs, ne kockáztass azzal, hogy azt gondolod, úgysem lesz rá szükség!

Halál a repülőn: a gépen utazó mentőtiszt sem tudta megmenteni a férfi életét

Mint kiderült, Chrisszel és fiaival egy járaton utazott Rachael-Victoria Leyland is, ki mentősként azonnal próbált segítséget nyújtani, de Chris olyan súlyos szívinfarktust kapott, hogy az életét nem lehetett megmenteni.

Megvizsgáltam, beavatkozásokat végeztem a fedélzeten és közöltem a személyzettel, hogy a pilótának sürgősen le kell szállnia. Egy ügyeleten kívüli nővér és a személyzet segítségével Christ a gép elejébe vittük, hogy legyen hely a sürgősségi ellátásra. Pár perccel később görcsrohamot kapott, majd bekövetkezett a szívmegállása. Azonnal bevetetteük a defibrillátort és fél órán át próbáltuk újraéleszteni, sikertelenül. Az egészet ráadásul sajnos a fiai is végignézték

– idézte a nő szavait a Mirror.