Brutális karambol történt az M5-ösön: feszítővágóra volt szükség, hét ember szorult a roncsokba

Feszítővágó kellett, miután egymásnak ütközött egy autószállító trélert vontató kisbusz és egy kamion az M5-ös autópálya Szeged felé vezető oldalán, Lajosmizse közelében, a 67. és a 68. kilométer között szerdán, kora délután. Az egyik járműbe beszorult hét ember.

A műszaki mentést a kecskeméti hivatásos és lajosmizsei önkormányzati tűzoltók végzik. Az érintett sztrádaszakaszt teljes szélességében lezárták – közölte a katasztrófavédelem.