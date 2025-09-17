Brutális karambol történt az M5-ösön: feszítővágóra volt szükség, hét ember szorult a roncsokba

A mentés jelenleg is zajlik, a teljes pályaszakaszt lezárták.
Feszítővágó kellett, miután egymásnak ütközött egy autószállító trélert vontató kisbusz és egy kamion az M5-ös autópálya Szeged felé vezető oldalán, Lajosmizse közelében, a 67. és a 68. kilométer között szerdán, kora délután. Az egyik járműbe beszorult hét ember.
A műszaki mentést a kecskeméti hivatásos és lajosmizsei önkormányzati tűzoltók végzik. Az érintett sztrádaszakaszt teljes szélességében lezárták – közölte a katasztrófavédelem.
