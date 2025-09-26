Rohantak a tűzoltók: felcsaptak a lángok egy budapesti társasházban

Megint ki kellett vonulniuk a lánglovagoknak, miután tűz ütött ki egy háromszintes társasház alagsorában Budapesten, az első kerületi Hegyalja úton.

A Szirtes út és Berényi utca közötti szakaszon álló épület egyik helyisége égett. A fővárosi hivatásos tűzoltók több egységgel vonultak az esethez, a tüzet rövid idő alatt eloltották. A tűzoltók átvizsgálják, átszellőztetik az épületet - írja a katasztrófavédelem.