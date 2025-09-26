Rohantak a tűzoltók: felcsaptak a lángok egy budapesti társasházban

Sűrű napjuk van ma a tűzoltóknak.
Megint ki kellett vonulniuk a lánglovagoknak, miután tűz ütött ki egy háromszintes társasház alagsorában Budapesten, az első kerületi Hegyalja úton.
A Szirtes út és Berényi utca közötti szakaszon álló épület egyik helyisége égett. A fővárosi hivatásos tűzoltók több egységgel vonultak az esethez, a tüzet rövid idő alatt eloltották. A tűzoltók átvizsgálják, átszellőztetik az épületet - írja a katasztrófavédelem.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.