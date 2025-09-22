Közeleg a vég! De mi lesz a kutyákkal, ha eljön a világvége? Az internet népét csak ez érdekli

Egy lelkész állítja, hogy álmában jelent meg Jézus, így tudja, hogy nemsokára elérkezik az elragadtatás napja. De a kutyáinkkal vajon mi lesz?
Elragadtatás napjától tartanak a hívők, akik nem csak a világvégétől tartanak, hanem a kutyáikért is aggódnak: vajon velük tarthatnak-e ha eljön Jézus?
Egy dél-afrikai lelkész víziója szerint Jézus szeptember 23-án, kedden tér vissza, ami a keresztény hitben a „rapture”-ként (elragadtatásként) ismert esemény. A prófécia felrobbantotta a közösségi médiát: sokan nem csak a világ végére, hanem kedvenc háziállataik sorsára is kíváncsiak. „Az elragadtatás közel van, akár készen állsz rá, akár nem” – mondta Joshua Mhlakela pásztor a CettwinzTV-nek adott interjúban. Állítása szerint Jézus álmában jelent meg neki, és kijelentette: szeptember 23-án és 24-én visszatér - írta a New York Post. A keresztény tanítás szerint az elragadtatás idején a hívők – élők és holtak – Krisztussal találkoznak az égben. A dátum idén egybeesik a Rosh Hashanával, a zsidó újévvel.
A jóslat nyomán a TikTokon megszületett a „RaptureTok” közösség, ahol emberek százai osztanak meg tippeket, mémeket és kérdéseket arról, hogyan zajlik majd az elragadtatás.
Az egyik legnépszerűbb téma: vajon a kutyák és más kedvencek is mehetnek a gazdáikkal a mennybe?
Egy felhasználó például arról viccelődött, milyen lehet az angyalnak, akinek egy aprócska csivavát kell magával vinnie „ezer mérföld per órás sebességgel.”
Sokan azonban komolyan veszik a kérdést. Kommentelők tucatjai írták: „Mindig kérem Istent, hogy vigye magával a kutyáimat, amikor elragadtatunk.” Más valaki azt kommentelte: „Imádkoztam azért, hogy a szőrös gyerekeim is velem jöjjenek.” Azonban volt valaki, aki így vélekedik: „Az Írás azt mondja: ‘Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz – te és a házad népe.’ Az én házamhoz a kedvenceim is tartoznak.”
Természetesen nem mindenki veszi komolyan. Az egyik vicces videóban valaki azt tervezi, hogy szeptember 24-én kitesz néhány ruhát a felhajtójára, hogy a szomszéd azt higgye: ő és a kutyája elragadtattak, ők viszont nem. Mások azt mutatják be, hogyan fognak „rapture-napján” viselkedni – például kutyájukat karjukba kapva, kezüket az ég felé nyújtva, mintha együtt indulnának Istenhez.
