Csalók vízügyi szolgáltató nevében próbálnak pénzt kicsalni egy magyar településen

A csalók egy helyi szolgáltató nevével járják az utcákat. A rendőrség arra kéri a lakosokat, hogy legyenek körültekintőek.

Csalók próbálnak pénzt kérni a lakóktól – Fotó: Gé / Illusztráció

A csalók vízminőség-ellenőröknek adják ki magukat

Értesüléseink szerint ismeretlen személyek jelentek meg az elmúlt napokban Cibakháza utcáin. A kétes alakok a Bácsvíz Zrt. munkatársainak adták ki magukat. A csalók „vízminőség-ellenőrzése” ürügyén próbáltak bejutni az otthonokba, majd pénzt követeltek az ott élőktől – olvasható a Szoljon.hu cikkében.

Olvasói jelzés szerint nem először fordul elő, hogy csalók próbálják megtéveszteni a helyieket. Már áprilisban is történt hasonló eset, amikor a Bácsvíz Zrt. Kunszentmártoni Üzemmérnöksége figyelmeztette az önkormányzatot: munkatársaik soha nem mennek ki házhoz előzetes értesítés nélkül, és a helyszínen semmilyen körülmények között nem kérnek készpénzt.

A cibakházi önkormányzat korábban is nyomatékosan kérte a lakosságot, hogy ne engedjenek be senkit, aki ilyen indokkal keresi fel őket. Gyanús helyzetben azonnal jelezzék a történteket a hivatalnak a 06-56/477-001 telefonszámon.