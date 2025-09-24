RETRO RÁDIÓ

Csalók vízügyi szolgáltató nevében próbálnak pénzt kicsalni egy magyar településen

Vízminőség-ellenőrzés címén próbálnak pénzhez jutni. Csalókra figyelmeztet a helyi önkormányzat.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.24. 17:45
önkormányzat pénz csalás ellenőr

A csalók egy helyi szolgáltató nevével járják az utcákat. A rendőrség arra kéri a lakosokat, hogy legyenek körültekintőek.

PesterzsébetÁlrendőrök miatt nyomoz a rendőrség Budapesten, csalók
Csalók próbálnak pénzt kérni a lakóktól – Fotó: Gé / Illusztráció

A csalók vízminőség-ellenőröknek adják ki magukat

Értesüléseink szerint ismeretlen személyek jelentek meg az elmúlt napokban Cibakháza utcáin. A kétes alakok a Bácsvíz Zrt. munkatársainak adták ki magukat. A csalók „vízminőség-ellenőrzése” ürügyén próbáltak bejutni az otthonokba, majd pénzt követeltek az ott élőktől – olvasható a Szoljon.hu cikkében.

Olvasói jelzés szerint nem először fordul elő, hogy csalók próbálják megtéveszteni a helyieket. Már áprilisban is történt hasonló eset, amikor a Bácsvíz Zrt. Kunszentmártoni Üzemmérnöksége figyelmeztette az önkormányzatot: munkatársaik soha nem mennek ki házhoz előzetes értesítés nélkül, és a helyszínen semmilyen körülmények között nem kérnek készpénzt.

A cibakházi önkormányzat korábban is nyomatékosan kérte a lakosságot, hogy ne engedjenek be senkit, aki ilyen indokkal keresi fel őket. Gyanús helyzetben azonnal jelezzék a történteket a hivatalnak a 06-56/477-001 telefonszámon.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu