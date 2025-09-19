RETRO RÁDIÓ

Megdöbbentő: Második világháborús bombát találtak Berlin közepén, evakuáltak több tízezer embert

Nagy rendőrségi akció a Berlin-Mitte negyedében! Második világháborús bombát találtak a vízben a Fischerinsel közelében a Mühlendamm zsilip építési munkálatai során.

Akadályok vannak a forgalomban, a metróközlekedésben és a hajóforgalomban a Spree folyón, ahol a bombát találták.

Második világháborús bombát találtak Berlinben. Menekülnek az emberek (képünk illusztráció) Fotó: MTI/Mihádák Zoltán

A látszólag igen nagy robbanószerkezetet csütörtök délután 4 óra körül fedezték fel a Spree-folyó zsilipjének építési munkálatai során.

Péntek reggel hatástalanították volna a második világháborús bombát

Egy 500 méteres tilalmi zónát hoztak létre a berlini bombatalálat helyszíne körül. A második világháborús bombát eredetileg péntek reggelre tervezték hatástalanítani.

Aztán reggel kiadták a teljes engedélyt: a robbanószerkezetet már nem minősítették veszélyesnek. „Kiadhatjuk a teljes engedélyt” – mondta egy berlini rendőrségi szóvivő a DPA-nak. „Nincs többé veszély. A bombát nem kell hatástalanítani.” Eltávolítják a Spree-ből, majd megfelelően ártalmatlanítják. „A gyújtóbombát az értékelés során nem minősítették veszélyesnek” – mondta a szóvivő. 

A bombát körülbelül három méter mélyen találták meg a vízben, közvetlenül a zsilipnél. Az Állami Bűnügyi Rendőrség robbanóanyag-szakértői a helyszínen elemezték a leletet, köztük búvárok is.

„A kiürítés hajnali 5 óra óta befejeződött” – mondta ma reggel egy rendőrségi szóvivő. A hangszóróból elhangzottak a végső bejelentések, majd a búvárok vízbe szálltak. A mentési munkálatok várhatóan nehézkesek lesznek a vízben lévő iszap miatt.

Éjfél körül a Szövetségi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Hivatal lakossági figyelmeztetést adott ki, és felszólított mindenkit, hogy hagyja el a korlátozás alá vont területet. Vészhelyzeti szállást alakítottak ki azok számára, akik nem tudtak rokonoknál vagy barátoknál lakni.

A rendőrség erőket szervezett a szükséges evakuáláshoz. Több száz rendőr gyűlt össze a környéken. Az első lakosok már vissza is térhettek otthonukba.

