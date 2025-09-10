RETRO RÁDIÓ

Drámai: a 13 éves sarkadi fiú bicskával akart segíteni az intenzíven fekvő apján

A gyerek beismerő vallomást tett.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.10. 21:25
bicska sarkadi apa fiú kórház

A fiú úgy döntött, hogy  segít magatehetetlen apjának és bicskájával elvágta infúziós pumpájának csövét – írja a Rendészeti Államtitkárság. A gyereket életveszélyt okozó testi sértés kísérletével gyanúsítják, de szabadlábon védekezhet.

A sarkadi fiú állítása szerint segíteni akart beteg édesapján, így egy látogatásakor a bicskájával vágta el a csövet, ami a centrális vénát egy pumpával összekötve továbbítja a gyógyszereket a férfi szervezetébe. Az intenzív osztály személyzete gyorsan közbeavatkozott, így sikerült elkerülni az életveszélyes állapotot. Ha nem veszik észre, a férfi elvérezhetett volna vagy a vénába jutó légbuborékok légembóliát okozhattak volna. 

Sajtóinfomációk szerint a gyermek az anyjával volt bent a kórházban.

A fiú azt mondta, hogy: 

nem tudta kezelni mindig erős apja hirtelen ágyhoz kötöttségét és kiszolgáltatottságát, és csak a kifolyó vér és a berohanó ápolók láttán döbbent rá a tett helytelenségére. 

A Rendészeti Államtitkárság szerint a gyerek korábban az apja ágya melletti gépet próbálta meg kikapcsolni, de a hangos jelzésre bejött egy ápoló, aki helyreállította a berendezést.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
