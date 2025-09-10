Drámai: a 13 éves sarkadi fiú bicskával akart segíteni az intenzíven fekvő apján

A fiú úgy döntött, hogy segít magatehetetlen apjának és bicskájával elvágta infúziós pumpájának csövét – írja a Rendészeti Államtitkárság. A gyereket életveszélyt okozó testi sértés kísérletével gyanúsítják, de szabadlábon védekezhet.

A sarkadi fiú állítása szerint segíteni akart beteg édesapján, így egy látogatásakor a bicskájával vágta el a csövet, ami a centrális vénát egy pumpával összekötve továbbítja a gyógyszereket a férfi szervezetébe. Az intenzív osztály személyzete gyorsan közbeavatkozott, így sikerült elkerülni az életveszélyes állapotot. Ha nem veszik észre, a férfi elvérezhetett volna vagy a vénába jutó légbuborékok légembóliát okozhattak volna.

Sajtóinfomációk szerint a gyermek az anyjával volt bent a kórházban.

A fiú azt mondta, hogy:

nem tudta kezelni mindig erős apja hirtelen ágyhoz kötöttségét és kiszolgáltatottságát, és csak a kifolyó vér és a berohanó ápolók láttán döbbent rá a tett helytelenségére.

A Rendészeti Államtitkárság szerint a gyerek korábban az apja ágya melletti gépet próbálta meg kikapcsolni, de a hangos jelzésre bejött egy ápoló, aki helyreállította a berendezést.