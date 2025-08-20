RETRO RÁDIÓ

Hamarosan leszakadhat az ég: záporos időjárásra kell számítanunk

Az államalapítás ünnepét vajon megússzuk eső nélkül?

Magyarország születésnapján napközben ragyogó időjárásunk lehet, utána egy kicsit ismét visszaköszönnek a záporok, zivatarok, és visszahűl a levegő.

A hétvégére előkészíthetjük az esernyőt, záporok és zivatarok várhatóak Fotó: Forrás: Pexels

Szerdán, augusztus 20-án a Köpönyeg.hu előrejelzései szerint a nap első felében derült égbolt jellemzi az időt, majd délutántól fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Az esti órákban nyugaton helyenként kialakulhat zivatar. Az ország nagy részén 30–35 fok közötti hőség lesz jellemző.

Ezt követően csütörtökön délnyugat felől egyre többfelé alakulnak ki záporok, zivatarok. A légmozgás északnyugatira fordul, és sokfelé megerősödik. Az északnyugati térségben mindössze 23, a délkeleti tájakon még 33 fok körüli maximumokra számíthatunk.

Pénteken már borongós, csapadékos idő körvonalazódik, ismétlődő záporokkal és zivatarokkal. A hőmérséklet jelentősen visszaesik, 20–28 fok közé, így mindenhol megszűnik a kánikula. Az északnyugati szél sokfelé erőteljesen fúj.

 

